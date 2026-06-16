Lutas de alto nível e fortes emoções marcaram a Copa Ibérica (Foto: @mariyakolinaphotography)
Assim como aconteceu na abertura do Circuito, em Coimbra, o clima foi de confraternização entre equipes, famílias e praticantes de todas as idades. Dos pequenos do Festival Kids aos experientes competidores do master, o evento transformou o Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo em um verdadeiro ponto de encontro do Jiu-Jitsu.
Dentro dos tatames, as disputas Gi & No-Gi mantiveram o alto nível técnico que vem marcando o crescimento da modalidade em Portugal. Lutas equilibradas e muita vibração acompanharam cada combate ao longo do dia, reforçando a proposta da ISBJJA de oferecer competições organizadas e acessíveis para atletas de diferentes perfis.
Entre as equipes, quem brilhou foi a Associação Pantera House JJ, que conquistou o título geral e assumiu protagonismo na corrida pelo ranking da temporada. A Talismã BJJ ficou com a segunda colocação, seguida pela Rio Sul. Brazilian Power Team International e Under Pressure BJJ completaram o Top 5 da classificação geral.
Com duas etapas concluídas e o ranking cada vez mais disputado, a temporada segue aberta para novos capítulos. Se Coimbra marcou o nascimento do Circuito, Pinhal Novo confirmou que o projeto veio para ficar.
A próxima parada, vale citar, será no dia 12 de setembro, quando Cascais vai receber a aguardada World Cup. Um dos principais campeonatos do Circuito Nacional Português 2026, ele tem inscrições abertas no site www.isbjja.com e promete casa cheia, assim como disputas de alto nível.
Ao fim do ano, os atletas que se destacarem no ranking vão ganhar passagens internacionais para lutar na Espanha, com competições em Sevilla e Barcelona, enquanto as melhores equipes vão dividir 3 mil euros de premiação.
Resultados por equipes - Copa Ibérica 2026:
1- Associação Pantera House JJ
2- Talismã BJJ
3- Rio Sul
4- Brazilian Power Team International
5- Under Pressure BJJ
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