Lutas de alto nível e fortes emoções marcaram a Copa Ibérica - (Foto: @mariyakolinaphotography)

Lutas de alto nível e fortes emoções marcaram a Copa Ibérica (Foto: @mariyakolinaphotography)

Publicado 16/06/2026 08:00

O Circuito Nacional Português 2026 segue ganhando força. E no último sábado (13), Pinhal Novo recebeu a Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, segunda etapa da temporada organizada pela ISBJJA, reunindo atletas de diferentes nacionalidades em mais um dia de celebração da arte suave em solo português.



Assim como aconteceu na abertura do Circuito, em Coimbra, o clima foi de confraternização entre equipes, famílias e praticantes de todas as idades. Dos pequenos do Festival Kids aos experientes competidores do master, o evento transformou o Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo em um verdadeiro ponto de encontro do Jiu-Jitsu.