Tico Conceição elogiou tratamento do Outboxing Fight Night com atletas (Foto: Fernando Tucori)
Entre os destaques da noite, o estreante Eduardo "Maguila" Martins venceu por nocaute no terceiro round e não poupou elogios ao evento. Para ele, a chegada da organização elevou o padrão do Boxe brasileiro. “Acredito que depois que o Outboxing Fight Night entrou no mercado, ele impôs uma qualidade que todos os outros eventos precisam seguir agora. É diferente”, citou Eduardo.
A percepção é compartilhada por outros atletas. Julia Vitória, vencedora do duelo feminino contra Thais Duarte, destacou que o diferencial do OFN está na forma como os atletas são tratados em todas as etapas do processo. “São coisas que você não vê em outros eventos, em outras competições. Eles valorizam o atleta desde o convite, durante a luta e até depois”.
Já para Tico Conceição, que conquistou um dos triunfos mais expressivos do card ao nocautear Demison Rodrigues, o evento pode ser comparado aos grandes espetáculos internacionais. “O OFN está pau a pau com qualquer evento grandioso lá de fora. E no Brasil, de Boxe profissional, com certeza não tem nenhum evento parecido com o Outboxing Fight Night”, afirmou.
Os elogios não vieram apenas dos lutadores. A ring girl Rebeca Nedog fez questão de agradecer o tratamento recebido durante toda a preparação para o evento. “Eu queria agradecer por todo o cuidado que o pessoal da organização teve comigo durante a preparação. Me senti cuidada e acolhida”, disse ela.
“Um evento grandioso, com todo o capricho, desde a maquiagem até o tratamento, decoração e demais detalhes”, completou a também ring girl Leticia Macedo.
Em meio ao crescimento do Boxe profissional brasileiro, os depoimentos reforçam uma característica que vem acompanhando o Outboxing Fight Night desde suas primeiras edições: a busca por profissionalismo, valorização das pessoas envolvidas e uma experiência diferenciada para atletas, equipe e público.
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