Tico Conceição elogiou tratamento do Outboxing Fight Night com atletas - (Foto: Fernando Tucori)

Tico Conceição elogiou tratamento do Outboxing Fight Night com atletas (Foto: Fernando Tucori)

Publicado 15/06/2026 09:00 | Atualizado 15/06/2026 10:03

O Outboxing Fight Night 3 terminou com grandes lutas, uma defesa de cinturão emocionante e atuações marcantes dentro do ringue no último dia 16 de maio. Mas, para além dos resultados esportivos, outro aspecto chamou a atenção dos participantes: o nível de organização e o cuidado demonstrado pela equipe responsável pelo evento de Boxe, fatores que renderam elogios de atletas e profissionais envolvidos na terceira edição realizada em Rio Claro, São Paulo.



Entre os destaques da noite, o estreante Eduardo "Maguila" Martins venceu por nocaute no terceiro round e não poupou elogios ao evento. Para ele, a chegada da organização elevou o padrão do Boxe brasileiro. “Acredito que depois que o Outboxing Fight Night entrou no mercado, ele impôs uma qualidade que todos os outros eventos precisam seguir agora. É diferente”, citou Eduardo.