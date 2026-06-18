Estrutura é um dos diferenciais da CBJJD para o Sul Fluminense International Cup - (Foto: Reprodução)

Estrutura é um dos diferenciais da CBJJD para o Sul Fluminense International Cup (Foto: Reprodução)

Publicado 18/06/2026 08:00 | Atualizado 18/06/2026 10:18

Faltando poucos dias para o Sul Fluminense International Cup, a expectativa cresce entre atletas e equipes da região. Marcado para o dia 27 de junho, na Arena Sombrão, em Vassouras, o evento é fruto da parceria entre a CBJJD e a UniVassouras e promete reunir competidores de diferentes cidades do estado em mais uma etapa importante do calendário do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro.



Com inscrições abertas através do site www.cbjjd.com.br, o campeonato vem mobilizando academias de todo o Sul Fluminense. Entre elas está a Gracie Barra - Barra Mansa, liderada pelo professor Fábio Henrique, que destacou sua ligação histórica com a Confederação. "Eu luto pela CBJJD desde a faixa-branca e agora poder levar meus alunos como professor, ver a história se repetindo, é gratificante demais. Estamos prontos para o desafio e para honrar o escudo da Gracie Barra", afirmou.

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Quem também garantiu presença foi a equipe EPJJ. Para o professor Emerson de Paula, a realização do evento representa uma oportunidade importante para o crescimento do esporte na região. "Gostaria de agradecer à UniVassouras e à CBJJD por estarem fazendo um grande evento de Jiu-Jitsu aqui no Sul Fluminense. A galera está treinando bastante, focada, e vamos entrar em peso".



Já pela GFTeam de Paulo de Frontin, a motivação também é alta. Campeão do ranking do Circuito Mineirinho em quatro oportunidades, Marcos Junior vê o retorno da CBJJD à região como mais uma chance de buscar objetivos importantes na carreira. "Ganhei passagens internacionais através do Circuito e agora vou em busca da quinta com a chegada do Sul Fluminense International Cup e quem sabe um novo projeto", comentou o faixa-preta.



Companheiro de equipe de Marcos, o professor Fábio Queiroz relembrou o desempenho da GFTeam na Copa Vassouras e garantiu que o foco segue o mesmo para a nova competição. "A expectativa é sempre a melhor possível. Ganhamos a Copa Vassouras no ano passado e vamos entrar com a mesma cabeça no Sul International Cup, para sermos campeões", completou. Quem também garantiu presença foi a equipe EPJJ. Para o professor Emerson de Paula, a realização do evento representa uma oportunidade importante para o crescimento do esporte na região. "Gostaria de agradecer à UniVassouras e à CBJJD por estarem fazendo um grande evento de Jiu-Jitsu aqui no Sul Fluminense. A galera está treinando bastante, focada, e vamos entrar em peso".Já pela GFTeam de Paulo de Frontin, a motivação também é alta. Campeão do ranking do Circuito Mineirinho em quatro oportunidades, Marcos Junior vê o retorno da CBJJD à região como mais uma chance de buscar objetivos importantes na carreira. "Ganhei passagens internacionais através do Circuito e agora vou em busca da quinta com a chegada do Sul Fluminense International Cup e quem sabe um novo projeto", comentou o faixa-preta.Companheiro de equipe de Marcos, o professor Fábio Queiroz relembrou o desempenho da GFTeam na Copa Vassouras e garantiu que o foco segue o mesmo para a nova competição. "A expectativa é sempre a melhor possível. Ganhamos a Copa Vassouras no ano passado e vamos entrar com a mesma cabeça no Sul International Cup, para sermos campeões", completou.

Festival Mineirinho Original será uma das atrações do evento (Foto: ISO)

Com estrutura de alto nível, apoio da UniVassouras e a tradição da CBJJD na realização de grandes eventos, o Sul Fluminense International Cup chega cercado de expectativa e promete movimentar a região dentro e fora dos tatames. A organização segue recebendo inscrições e a tendência é de casa cheia na Arena Sombrão. Com estrutura de alto nível, apoio da UniVassouras e a tradição da CBJJD na realização de grandes eventos, o Sul Fluminense International Cup chega cercado de expectativa e promete movimentar a região dentro e fora dos tatames. A organização segue recebendo inscrições e a tendência é de casa cheia na Arena Sombrão.