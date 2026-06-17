André Monstro defende cinturão na luta principal do Jungle Fight 152 - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

André Monstro defende cinturão na luta principal do Jungle Fight 152 (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 17/06/2026 09:00

Pela primeira vez em sua história, o Jungle Fight desembarca em Macaé, no Rio de Janeiro. O maior evento de MMA da América Latina realizará sua 152ª edição no município do Norte Fluminense no próximo dia 27 de junho.



Com transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Combate, o evento terá ingressos solidários. Para garantir a entrada, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será encaminhado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os ingressos podem ser reservados através do link https://junglefc.com.br/ingressos-152/.



A luta principal coloca em jogo o cinturão peso-pesado do Jungle Fight. Atual campeão, André Monstro, da Bahia, defende o posto de campeão diante de Jackson Naco, do Sergipe. Juntos, os pesos pesados somam 19 vitórias por via rápida, o que gera uma grande expectativa quanto ao enredo do combate.

Leia Mais 'Não tem nenhum evento parecido no Brasil': atletas elogiam Outboxing Fight Night

Poatan evita definir futuro após derrota no UFC Casa Branca e admite 'risco'

Copa Ibérica agita Pinhal Novo e consagra Associação Pantera House JJ entre equipes

A escolha de Macaé para receber o evento está diretamente ligada ao investimento que o município vem realizando no esporte. Entre os principais exemplos está o Programa Bolsa Atleta Macaé, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes. A iniciativa oferece auxílio financeiro mensal a atletas de alto rendimento residentes na cidade, contemplando esportistas a partir dos 10 anos de idade que competem em modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas.



O programa tem como objetivo ampliar as condições para que atletas possam manter treinamentos e participação em competições, independentemente da conquista de medalhas. A política pública transformou Macaé em uma das cidades brasileiras com maior investimento direto no desenvolvimento esportivo.



Wallid Ismail afirmou que a estrutura da cidade e o compromisso com o esporte foram determinantes para a realização do evento.



“Vai ser sensacional. Vamos mostrar a força de Macaé para o mundo. O ginásio é lindo e o município tem o maior Bolsa Atleta do país, e isso tem que ser amplamente divulgado, porque o esporte é uma ferramenta gigantesca de inclusão social. Por isso eu falo sempre: apoie quem apoia o esporte”, disse.



Além de receber competições nacionais e internacionais de diferentes modalidades, Macaé tem ampliado o acesso ao esporte como instrumento de desenvolvimento social, especialmente entre crianças e jovens. A proposta encontra sintonia com a filosofia do Jungle Fight.



O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou o papel do Bolsa Atleta no fortalecimento da prática esportiva no município e convidou o público para acompanhar o evento.



“O Bolsa Atleta ajuda a incentivar a prática do esporte, tanto que até mesmo quem não conquista medalhas tem o nosso apoio. Macaé é uma cidade linda, segura, com o segundo maior polo hoteleiro do estado e está preparada para receber todo mundo. Então convido todos para vir a Macaé assistir ao Jungle no dia 27 de junho. Macaé é a cidade do esporte”, afirmou. A escolha de Macaé para receber o evento está diretamente ligada ao investimento que o município vem realizando no esporte. Entre os principais exemplos está o Programa Bolsa Atleta Macaé, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes. A iniciativa oferece auxílio financeiro mensal a atletas de alto rendimento residentes na cidade, contemplando esportistas a partir dos 10 anos de idade que competem em modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas.O programa tem como objetivo ampliar as condições para que atletas possam manter treinamentos e participação em competições, independentemente da conquista de medalhas. A política pública transformou Macaé em uma das cidades brasileiras com maior investimento direto no desenvolvimento esportivo.Wallid Ismail afirmou que a estrutura da cidade e o compromisso com o esporte foram determinantes para a realização do evento.“Vai ser sensacional. Vamos mostrar a força de Macaé para o mundo. O ginásio é lindo e o município tem o maior Bolsa Atleta do país, e isso tem que ser amplamente divulgado, porque o esporte é uma ferramenta gigantesca de inclusão social. Por isso eu falo sempre: apoie quem apoia o esporte”, disse.Além de receber competições nacionais e internacionais de diferentes modalidades, Macaé tem ampliado o acesso ao esporte como instrumento de desenvolvimento social, especialmente entre crianças e jovens. A proposta encontra sintonia com a filosofia do Jungle Fight.O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou o papel do Bolsa Atleta no fortalecimento da prática esportiva no município e convidou o público para acompanhar o evento.“O Bolsa Atleta ajuda a incentivar a prática do esporte, tanto que até mesmo quem não conquista medalhas tem o nosso apoio. Macaé é uma cidade linda, segura, com o segundo maior polo hoteleiro do estado e está preparada para receber todo mundo. Então convido todos para vir a Macaé assistir ao Jungle no dia 27 de junho. Macaé é a cidade do esporte”, afirmou.

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 152

Macaé (RJ)

27 de junho de 2026



120 kg: Jackson "Naco" (SE) x André "Monstro" Miranda (BA) - Cinturão



66 kg: Jefferson Pontes (RJ) x Oscar Gomes (VEN)



66 kg: Jhonathan Frazão (RJ) x Gabriel "Talentinho" (RJ)



70 kg: Renan Marcelino (RJ) x Bruno "Ogro" (RJ)



77 kg: Max Alves (RJ) x Aldo Pereira (BA)



61 kg: Danilo Marques Teixeira (RJ) x Ivan Carlos (RJ)



57 kg (feminino): Vivian Nepomuceno (BA) x Natacha Lima (RJ)



70 kg: Anderson "Garça" (RJ) x Lucas Cunha Caldas (RJ)



66 kg: Caionã Batista (RJ) x Diogo Silva de Sousa (PA)



52 kg (feminino): Cecília Pereira (RJ) x Giovanna Sardinha Pontes (MG)



70 kg: Lucas Rodrigues (RJ) x Bruno Nunes (RJ)



57 kg: Felipe Rodrigues Brito (AP) x Marcos Vuvuzela (RJ)



61 kg: Eduardo Bruno Alves dos Santos (BA) x Ramon da Costa (RJ)



66 kg: Rychardy Medina de Souza (RJ) x Lucas Matheus de Souza (RJ)



57 kg: Vítor Loost (RJ) x João Miguel da Silva Monteiro (RJ)



57 kg: Brian "Shock" (RJ) x Higo Claudino Maia (RJ)