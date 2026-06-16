Evento será o 13º promovido pela CBMAC em 2026 - (Foto: Divulgação)

Evento será o 13º promovido pela CBMAC em 2026 (Foto: Divulgação)

Publicado 16/06/2026 07:00 | Atualizado 16/06/2026 17:46

A Copa Open de Kung-Fu acontece no próximo domingo (21/6) com praticantes de diferentes idades, categorias e níveis técnicos no Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP). Promovida pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu (CBAMC), a etapa de Barueri integra o calendário oficial da entidade.



Presidente da CBAMC, o Grão-Mestre Edilson Moraes destaca que a chegada da competição ao município amplia o alcance da modalidade e cria novas oportunidades para atletas da região.



“Trazer a Copa Open de Kung-Fu para Barueri pela primeira vez é uma conquista importante para a modalidade. Nosso objetivo é aproximar o Kung-Fu da população, abrir espaço para atletas iniciantes e avançados e fortalecer a prática das artes marciais chinesas”, afirmou.