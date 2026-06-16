Evento será o 13º promovido pela CBMAC em 2026 (Foto: Divulgação)
Presidente da CBAMC, o Grão-Mestre Edilson Moraes destaca que a chegada da competição ao município amplia o alcance da modalidade e cria novas oportunidades para atletas da região.
“Trazer a Copa Open de Kung-Fu para Barueri pela primeira vez é uma conquista importante para a modalidade. Nosso objetivo é aproximar o Kung-Fu da população, abrir espaço para atletas iniciantes e avançados e fortalecer a prática das artes marciais chinesas”, afirmou.
Além das disputas, o evento, que é o 13º promovido pela CBMAC em 2026, busca promover a integração entre atletas, professores, mestres, familiares e admiradores da modalidade.
O Kung-Fu reúne diferentes estilos das artes marciais chinesas e é praticado por crianças, jovens e adultos em atividades voltadas ao desenvolvimento técnico, físico e disciplinar.
A realização conta com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e da Escola Mao Chuen de Kung-Fu Wushu.
Copa Open de Kung-Fu Barueri
Data: 21 de junho
Horário: 10h
Local: Ginásio de Esportes José Corrêa
Endereço: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro, Barueri – SP
Contato: kungfufpckt@hotmail.com
Telefones: 11 98712-1362 / 11 98401-8558
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