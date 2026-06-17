Topuria perdeu cinturão dos leves na luta principal do UFC Casa Branca(Foto: Reprodução/UFC)
Sem recorrer a justificativas para explicar o resultado, Ilia Topuria reconheceu publicamente o desempenho do novo campeão e deu mérito total ao norte-americano pela atuação dentro do octógono. Ainda assim, o georgiano radicado na Espanha deixou aberta a promessa de um novo encontro entre os dois no futuro.
“Justin, parabéns. Você disse que ia deixar uma marca na minha cara… e deixou. Você tirou minha visão do olho direito no primeiro round, e ao final do segundo, do olho esquerdo também. Sem desculpas. Eu tive um dos melhores camps da minha vida. Eu cheguei afiado, preparado e pronto. A noite passada foi sua noite. Essa é a natureza desse jogo. Glória e dor andam lado a lado. Eu vou me recuperar. Vou descansar. E eu vou retornar mais forte, mais inteligente e muito mais perigoso. E acredite em mim… Essa história entre nós ainda não acabou. Nós vamos ter nossa revanche”, escreveu.
A declaração chama atenção principalmente porque, antes do confronto contra Justin Gaethje, Ilia Topuria demonstrava olhar para além da divisão dos leves. Dono também do cinturão dos penas em sua trajetória recente, o lutador já havia sinalizado o interesse em subir para os meio-médios (até 77kg) em busca de um terceiro título e de uma possível superluta contra Islam Makhachev, detentor do cinturão da divisão.
Com a derrota inesperada no evento da Casa Branca, o cenário parece ter mudado completamente. Em vez de avançar para uma nova categoria, a tendência agora é que o ex-campeão concentre esforços na recuperação e na tentativa de retomar o cinturão recém-perdido nos leves.
Ainda não existe confirmação oficial sobre os próximos passos da divisão, mas a movimentação de Ilia Topuria deixa claro que, ao menos na visão dele, o capítulo contra Justin Gaethje está longe de chegar ao fim.
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