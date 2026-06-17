Topuria perdeu cinturão dos leves na luta principal do UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução/UFC)

Topuria perdeu cinturão dos leves na luta principal do UFC Casa Branca(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/06/2026 15:00 | Atualizado 17/06/2026 15:37

A derrota para Justin Gaethje no UFC Casa Branca, no último domingo (14), marcou o fim da invencibilidade de Ilia Topuria no MMA e interrompeu o reinado do atleta nos pesos-leves. Mas, ao que tudo indica, o resultado não alterou sua confiança. No dia seguinte ao revés no evento realizado em Washington (EUA), o agora ex-campeão utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez e já deixou claro qual é seu objetivo: buscar uma revanche.



Sem recorrer a justificativas para explicar o resultado, Ilia Topuria reconheceu publicamente o desempenho do novo campeão e deu mérito total ao norte-americano pela atuação dentro do octógono. Ainda assim, o georgiano radicado na Espanha deixou aberta a promessa de um novo encontro entre os dois no futuro.



“Justin, parabéns. Você disse que ia deixar uma marca na minha cara… e deixou. Você tirou minha visão do olho direito no primeiro round, e ao final do segundo, do olho esquerdo também. Sem desculpas. Eu tive um dos melhores camps da minha vida. Eu cheguei afiado, preparado e pronto. A noite passada foi sua noite. Essa é a natureza desse jogo. Glória e dor andam lado a lado. Eu vou me recuperar. Vou descansar. E eu vou retornar mais forte, mais inteligente e muito mais perigoso. E acredite em mim… Essa história entre nós ainda não acabou. Nós vamos ter nossa revanche”, escreveu.