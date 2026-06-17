World Cup retorna a Cascais com promessa de um grande evento - (Foto: @michaelrosaphoto)

World Cup retorna a Cascais com promessa de um grande evento (Foto: @michaelrosaphoto)

Publicado 17/06/2026 08:00 | Atualizado 17/06/2026 12:12

Após o sucesso das duas primeiras etapas do Circuito Nacional Português 2026, a ISBJJA já volta suas atenções para o principal evento da temporada. Estão oficialmente abertas as inscrições para a World Cup – através do site www.isbjja.com -, marcada para o dia 12 de setembro, em Cascais, reunindo atletas de toda a Europa em uma competição que promete elevar ainda mais o nível do Jiu-Jitsu no continente.



Um dos destaques do calendário internacional da ISBJJA, a World Cup chega embalada pelos excelentes números registrados no Portugal National Open, em Coimbra, e na Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, em Pinhal Novo. Os eventos consolidaram o crescimento do Circuito Nacional Português e reforçaram a força da modalidade em Portugal, atraindo atletas de diferentes países e algumas das principais equipes do cenário europeu.



Além da tradicional estrutura oferecida pela organização, a World Cup terá papel decisivo na disputa pelo ranking da temporada. A competição distribuirá pontos importantes para atletas e equipes que sonham encerrar 2026 entre os melhores do Circuito.