World Cup retorna a Cascais com promessa de um grande evento (Foto: @michaelrosaphoto)
Um dos destaques do calendário internacional da ISBJJA, a World Cup chega embalada pelos excelentes números registrados no Portugal National Open, em Coimbra, e na Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, em Pinhal Novo. Os eventos consolidaram o crescimento do Circuito Nacional Português e reforçaram a força da modalidade em Portugal, atraindo atletas de diferentes países e algumas das principais equipes do cenário europeu.
Além da tradicional estrutura oferecida pela organização, a World Cup terá papel decisivo na disputa pelo ranking da temporada. A competição distribuirá pontos importantes para atletas e equipes que sonham encerrar 2026 entre os melhores do Circuito.
Ao fim do ano, os prêmios incluem 3 mil euros a ser divididos entre as melhores equipes, além de até 27 passagens aéreas e inscrição para competir em Sevilla e Barcelona (ESP), em 2027, reforçando o compromisso da ISBJJA em criar oportunidades internacionais para os atletas.
As disputas acontecerão nas modalidades Gi & No-Gi, contemplando todas as faixas etárias, do kids ao master. A expectativa é de recorde de participantes e mais uma grande celebração da arte suave, reunindo atletas, professores, famílias e apaixonados pelo Jiu-Jitsu em um ambiente de integração e alto rendimento.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site www.isbjja.com, com o primeiro lote tendo desconto até o dia 14 de julho – e o segundo até 14 de agosto. O prazo final para garantir o seu lugar, por sua vez, é 4 de setembro.
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