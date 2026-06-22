Bisping criticou postura de Poatan após derrota do brasileiro no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução)

Bisping criticou postura de Poatan após derrota do brasileiro no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Publicado 22/06/2026 08:00 | Atualizado 22/06/2026 08:59

As consequências da derrota de Alex Poatan para Ciryl Gane seguem movimentando o debate no universo do MMA. Desde o resultado do UFC Casa Branca, o brasileiro tem questionado publicamente a arbitragem de Herb Dean e levantado reclamações sobre possíveis golpes ilegais sofridos durante o momento decisivo da luta. Mas nem todos enxergam os protestos com bons olhos.



Entre os críticos da postura adotada pelo ex-campeão está Michael Bisping. Campeão dos médios em sua época como atleta e atualmente comentarista oficial do Ultimate, o inglês comentou o assunto em vídeo publicado em seu canal no YouTube e demonstrou discordância com a forma como Poatan vem conduzindo o pós-luta.



“O que o Alex Pereira está fazendo? Essa é a pergunta. Isso não é sobre o Herb Dean, e sim sobre o Alex Pereira. Olha, ele perdeu a luta. Não há vergonha nenhuma nisso. Mas ficar aí reclamando e chorando sobre como sofreu uma falta, simplesmente não pega bem. Não sei quem está o aconselhando e permitindo que ele diga isso. Mas me escute: você foi derrotado de forma justa e limpa. Ciryl Gane foi melhor (…) Sou fã da ética de trabalho do Alex Pereira. Só não aprovo a forma que ele está lidando com essa derrota. No mundo da luta, às vezes você ganha e às vezes você perde. E quando você perde, você aceita como um homem”, afirmou Michael Bisping.