Bisping criticou postura de Poatan após derrota do brasileiro no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)
Entre os críticos da postura adotada pelo ex-campeão está Michael Bisping. Campeão dos médios em sua época como atleta e atualmente comentarista oficial do Ultimate, o inglês comentou o assunto em vídeo publicado em seu canal no YouTube e demonstrou discordância com a forma como Poatan vem conduzindo o pós-luta.
“O que o Alex Pereira está fazendo? Essa é a pergunta. Isso não é sobre o Herb Dean, e sim sobre o Alex Pereira. Olha, ele perdeu a luta. Não há vergonha nenhuma nisso. Mas ficar aí reclamando e chorando sobre como sofreu uma falta, simplesmente não pega bem. Não sei quem está o aconselhando e permitindo que ele diga isso. Mas me escute: você foi derrotado de forma justa e limpa. Ciryl Gane foi melhor (…) Sou fã da ética de trabalho do Alex Pereira. Só não aprovo a forma que ele está lidando com essa derrota. No mundo da luta, às vezes você ganha e às vezes você perde. E quando você perde, você aceita como um homem”, afirmou Michael Bisping.
A visão de Bisping contrasta diretamente com a estratégia adotada pelo brasileiro nos últimos dias. Poatan já afirmou que segue insatisfeito com a condução do combate e chegou a fazer campanha para não voltar a ser arbitrado por Herb Dean. Apesar disso, o paulista recentemente descartou qualquer tentativa de alterar oficialmente o resultado da luta e direcionou seu foco para buscar uma revanche imediata contra o francês.
Outro ponto de divergência está justamente no próximo passo da divisão dos pesos-pesados. Enquanto Poatan entende que o cenário ideal seria um novo duelo contra Gane, Bisping defende que o caminho esportivo mais lógico seria a unificação do cinturão interino com o linear diante de Tom Aspinall. Na avaliação do comentarista, o brasileiro poderia retornar em um confronto contra Josh Hokit, rival que vem provocando o ex-campeão nos bastidores nas últimas semanas.
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