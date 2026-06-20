Cabo Frio National Open promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: Gabriel Mencari)

Cabo Frio National Open promete lutas de alto nível e fortes emoções (Foto: Gabriel Mencari)

Publicado 20/06/2026 14:00 | Atualizado 20/06/2026 19:03

Após o sucesso do Cabo Frio International Cup, que reuniu cerca de 1.500 atletas e lotou o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, a CBJJD já volta suas atenções para o próximo desafio da temporada. Estão abertas as inscrições para o Cabo Frio National Open 2026, marcado para os dias 11 e 12 de julho, na Região dos Lagos, válido pela terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu.



Mais uma vez, o palco será o recém-reformado Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, que se consolidou como uma das principais casas do Jiu-Jitsu na região. A expectativa é de mais um fim de semana de casa cheia, reunindo atletas de diferentes cidades e estados em busca de títulos, pontos no ranking e destaque na temporada.