Cabo Frio National Open promete lutas de alto nível e fortes emoções (Foto: Gabriel Mencari)
Mais uma vez, o palco será o recém-reformado Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, que se consolidou como uma das principais casas do Jiu-Jitsu na região. A expectativa é de mais um fim de semana de casa cheia, reunindo atletas de diferentes cidades e estados em busca de títulos, pontos no ranking e destaque na temporada.
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Com disputas do kids ao master, o evento promete movimentar a corrida pelo ranking do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, que segue cada vez mais equilibrada entre atletas e equipes. Além das medalhas e troféus, a temporada conta com premiações especiais, incluindo passagens internacionais e bolsas Atleta Mineirinho Gold Team.
Outro atrativo será o tradicional Festival Mineirinho Original, proporcionando aos pequenos atletas a oportunidade de dar os primeiros passos no ambiente competitivo em uma experiência marcada por integração, aprendizado e diversão para toda a família.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site www.cbjjd.com.br. A promessa é de mais uma grande festa da arte suave em Cabo Frio, consolidando a cidade como um dos principais polos do Jiu-Jitsu no estado do Rio de Janeiro.
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