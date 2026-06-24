Poatan perdeu para Ciryl Gane em disputa pelo cinturão peso-pesado - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan perdeu para Ciryl Gane em disputa pelo cinturão peso-pesado (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/06/2026 10:00

A repercussão da derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca continua gerando desdobramentos para Alex Poatan. Mais do que o resultado esportivo, o brasileiro segue demonstrando incômodo com a condução do combate e levantou dúvidas sobre seus próximos passos na carreira ao publicar uma mensagem que rapidamente mobilizou fãs e comunidade do MMA.



Na última segunda-feira (22), Poatan utilizou os stories da sua conta oficial no Instagram para compartilhar um vídeo do influenciador Brendan Ruh. No conteúdo, o americano questionava decisões de arbitragem recentes envolvendo Herb Dean, incluindo o duelo entre o brasileiro e Ciryl Gane, além do combate entre Vinícius LokDog e Andre Fili no UFC Vegas 119, realizado no último sábado (20). Ao repostar o material, Alex adicionou uma declaração que chamou atenção pelo tom de desabafo.



“Sinceramente, estou com medo de voltar a lutar com tudo isso que está acontecendo (com a arbitragem). Acho que já fiz minha parte”, escreveu o brasileiro.