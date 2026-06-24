Poatan perdeu para Ciryl Gane em disputa pelo cinturão peso-pesado (Foto: Reprodução/UFC)
Na última segunda-feira (22), Poatan utilizou os stories da sua conta oficial no Instagram para compartilhar um vídeo do influenciador Brendan Ruh. No conteúdo, o americano questionava decisões de arbitragem recentes envolvendo Herb Dean, incluindo o duelo entre o brasileiro e Ciryl Gane, além do combate entre Vinícius LokDog e Andre Fili no UFC Vegas 119, realizado no último sábado (20). Ao repostar o material, Alex adicionou uma declaração que chamou atenção pelo tom de desabafo.
“Sinceramente, estou com medo de voltar a lutar com tudo isso que está acontecendo (com a arbitragem). Acho que já fiz minha parte”, escreveu o brasileiro.
A publicação reforça o impacto que o episódio teve sobre o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados. Desde o revés sofrido diante de Ciryl Gane, Alex Poatan tem feito críticas públicas à atuação do árbitro Herb Dean no confronto e questionado a condução da sequência que encerrou o combate. Em sua visão, golpes ilegais teriam influenciado diretamente o desenrolar da disputa e aumentado os riscos dentro do octógono.
A polêmica teve origem no segundo round da luta pelo cinturão interino dos pesos-pesados. Após sofrer um knockdown em um jab de encontro aplicado por Ciryl Gane, Poatan tentou sobreviver ao ataque agarrando as pernas do rival. Durante a sequência, parte dos golpes aplicados pelo francês gerou debate entre atletas, analistas e torcedores por supostamente atingir a região da nuca - área protegida pelas regras. O combate seguiu sem interrupção e terminou com vitória de Gane por nocaute técnico, resultado que continua sendo alvo de discussões dentro do cenário do MMA.
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