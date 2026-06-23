Bia Ferreira é um dos principais nomes do Boxe brasileiro atualmente - (Foto: Divulgação)

Bia Ferreira é um dos principais nomes do Boxe brasileiro atualmente (Foto: Divulgação)

Publicado 23/06/2026 16:00 | Atualizado 23/06/2026 17:07

O Brasil encerrou a etapa da China da Copa do Mundo de Boxe da World Boxing, no último domingo (21) com quatro medalhas. O principal resultado veio com Beatriz Ferreira, campeã na categoria até 65kg após vencer quatro lutas em seu retorno ao Boxe olímpico. A delegação brasileira também conquistou duas medalhas de prata, com Wanderley Pereira e Luiz Oliveira, o Bolinha, além do bronze de Joel Ramos.



"Primeiro campeonato nesse peso, nessa categoria nova e consegui sair campeã vencendo as quatro lutas contra meninas diferentes, que eu nunca tinha enfrentado. E eu só tenho a agradecer todo o carinho a todo mundo que acredita no meu trabalho. Sinto que estou de volta e cada vez mais forte. Só estou começando, sinto que tenho muita coisa ainda para conquistar", disse Bia.