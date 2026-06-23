Bia Ferreira é um dos principais nomes do Boxe brasileiro atualmente (Foto: Divulgação)
"Primeiro campeonato nesse peso, nessa categoria nova e consegui sair campeã vencendo as quatro lutas contra meninas diferentes, que eu nunca tinha enfrentado. E eu só tenho a agradecer todo o carinho a todo mundo que acredita no meu trabalho. Sinto que estou de volta e cada vez mais forte. Só estou começando, sinto que tenho muita coisa ainda para conquistar", disse Bia.
A conquista de Bia ganha ainda mais relevância por marcar sua estreia em uma nova divisão de peso. Dona de duas medalhas olímpicas e de dois títulos mundiais na categoria até 60kg, a baiana passou a competir entre as atletas de até 65kg e venceu as quatro lutas disputadas na China.
Na decisão, enfrentou a inglesa Sacha Hickey, quinta colocada no último Campeonato Mundial. Bia dominou o combate e venceu por decisão unânime, recebendo a pontuação favorável dos cinco árbitros.
Após o bronze conquistado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a brasileira havia direcionado sua carreira exclusivamente ao Boxe profissional. O retorno ao circuito olímpico faz parte do planejamento para buscar uma vaga em Los Angeles 2028, mantendo a rotina dividida entre as duas modalidades.
O calendário internacional de 2026 ainda prevê mais uma etapa da Copa do Mundo e a Superfinal da competição, marcada para novembro, no Cazaquistão.
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