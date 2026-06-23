Dana respondeu declarações de Poatan sobre golpes ilegais no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução/UFC)

Dana respondeu declarações de Poatan sobre golpes ilegais no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 23/06/2026 18:00

A repercussão em torno da derrota de Alex Poatan para Ciryl Gane no UFC Casa Branca segue movimentando o cenário do MMA. Desde o encerramento do evento, o brasileiro tem contestado publicamente a condução do combate, alegando que sofreu golpes ilegais na nuca antes da interrupção e direcionando críticas ao árbitro Herb Dean. Depois de atletas, comentaristas e integrantes da comunidade das lutas se posicionarem sobre o tema, foi a vez de Dana White comentar o episódio.



Durante a coletiva realizada após o UFC Vegas 119, realizado no último sábado (20), o presidente do Ultimate abordou o assunto sem ampliar o debate em torno da arbitragem. Apesar de reconhecer que existiram golpes que atingiram uma região sensível durante a sequência decisiva da luta, o mandatário ressaltou a dificuldade de interpretação em situações de alta velocidade dentro do octógono.