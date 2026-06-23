Dana respondeu declarações de Poatan sobre golpes ilegais no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução/UFC)
Durante a coletiva realizada após o UFC Vegas 119, realizado no último sábado (20), o presidente do Ultimate abordou o assunto sem ampliar o debate em torno da arbitragem. Apesar de reconhecer que existiram golpes que atingiram uma região sensível durante a sequência decisiva da luta, o mandatário ressaltou a dificuldade de interpretação em situações de alta velocidade dentro do octógono.
Ao comentar a atuação de Herb Dean, Dana White evitou responsabilizar diretamente o árbitro, mas admitiu que talvez uma intervenção preventiva pudesse ter acontecido durante a ação. Ao mesmo tempo, fez questão de destacar o histórico de postura de Alex Poatan diante de derrotas e momentos adversos na carreira.
“Se você assistir a luta, é inegável que ele (Alex Poatan) foi atingido com alguns golpes atrás da cabeça, mas no meio da ação, quando está acontecendo e os caras estão rolando para tentar sair disso… Às vezes, as infrações acontecem. Talvez (Herb) Dean deveria ter dito: ‘Cuidado com a nuca’ ou o advertido ou algo assim. Mas eu não sei. O que eu posso dizer é: Alex Pereira não é um chorão. E Alex Pereira não reclama das coisas ou dá desculpas depois das lutas. Então, eu tenho que acreditar que ele acredita nisso. Que ele realmente acredita que foi verdade”, afirmou Dana.
A manifestação do dirigente tende a reduzir a possibilidade de qualquer consequência prática para Herb Dean, especialmente porque árbitros e juízes que trabalham nos eventos do UFC são vinculados às comissões atléticas responsáveis por regulamentar os shows, e não contratados diretamente pela organização.
Por outro lado, o respaldo público dado por Dana reforça o prestígio de Poatan dentro da companhia e mantém aberta a discussão sobre qual será seu próximo passo - especialmente diante do desejo já declarado pelo brasileiro de conseguir uma revanche imediata contra Ciryl Gane.
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