Dustin Poirier, ex-campeão do UFC, foi detido por embriaguez pública nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/UFC)
O ex-lutador foi preso no último domingo (21), no Aeroporto de Atlanta, e acabou liberado algumas horas depois. Na última terça-feira (23), novas imagens do caso vieram à tona após a divulgação da câmera corporal de um policial que participou da ocorrência. Nos registros, Poirier aparece exaltado, discutindo com funcionários na área de embarque e demonstrando resistência durante a abordagem.
Após o episódio ganhar repercussão internacional, o americano publicou uma mensagem em tom de desabafo e reconheceu que o período longe das competições tem sido mais difícil do que imaginava. Ao comentar o momento atual da sua vida, Dustin Poirier também mencionou o histórico familiar envolvendo álcool.
"Cheguei ao ponto em que preciso de alguma ajuda. Me afastar das lutas não tem sido fácil para mim, e o álcool não é a resposta. Ele arruinou a vida do meu pai e eu não vou permitir que arruíne a minha. Minha família me merece 100%. Estou tentando fazer tudo que eu posso para me recuperar e dar os próximos passos certos", desabafou Dustin Poirier.
A declaração repercutiu entre atletas e fãs por representar uma postura rara de vulnerabilidade pública de um dos nomes mais respeitados da geração recente do UFC. Conhecido pela imagem disciplinada ao longo da carreira, Poirier nunca havia se envolvido em episódios semelhantes de grande repercussão fora do esporte.
Dustin encerrou sua trajetória no MMA em julho do ano passado, quando foi derrotado por Max Holloway na disputa do cinturão BMF. Ao longo da carreira, construiu um legado entre os principais nomes da história recente dos leves, acumulando vitórias marcantes sobre atletas como Conor McGregor, Michael Chandler, Justin Gaethje e o próprio Holloway.
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