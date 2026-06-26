Dustin Poirier, ex-campeão do UFC, foi detido por embriaguez pública nos Estados Unidos - (Foto: Reprodução/UFC)

Dustin Poirier, ex-campeão do UFC, foi detido por embriaguez pública nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/06/2026 07:00

Dias após ser detido por embriaguez em público nos Estados Unidos, Dustin Poirier se pronunciou de forma mais profunda sobre o episódio que repercutiu dentro e fora da comunidade do MMA. O ex-campeão interino dos pesos-leves do UFC utilizou suas redes sociais para reconhecer o momento delicado que atravessa e admitir que precisa buscar ajuda.



O ex-lutador foi preso no último domingo (21), no Aeroporto de Atlanta, e acabou liberado algumas horas depois. Na última terça-feira (23), novas imagens do caso vieram à tona após a divulgação da câmera corporal de um policial que participou da ocorrência. Nos registros, Poirier aparece exaltado, discutindo com funcionários na área de embarque e demonstrando resistência durante a abordagem.