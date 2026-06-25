Bravelion vem dando show nas etapas do Circuito Mineirinho Costa do Sol - (Foto: Reprodução)

Bravelion vem dando show nas etapas do Circuito Mineirinho Costa do Sol (Foto: Reprodução)

Publicado 25/06/2026 09:00 | Atualizado 25/06/2026 19:01

A Academia Bravelion chega embalada para mais um desafio no Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 - organizado pela CBJJD. Após conquistar o título por equipes no ranking kids do Cabo Frio International Cup, a equipe liderada pelo professor Alessandro Rampage já intensifica os preparativos para o Cabo Frio National Open, marcado para os dias 11 e 12 de julho, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, e com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br.



O desempenho de destaque na etapa anterior não foi encarado como surpresa dentro da equipe. Segundo Rampage, o resultado é consequência direta do trabalho desenvolvido diariamente nos tatames. "A gente treina muito para qualquer competição, então o desempenho não é uma surpresa. O resultado é fruto desse trabalho e da dedicação da garotada, que se empenhou bastante para alcançar esse objetivo", destacou.

A trajetória da Bravelion também ajuda a explicar o momento vivido pela equipe. Criada há apenas quatro anos, a academia de Jiu-Jitsu nasceu após uma mudança importante na carreira do professor. "A Bravelion surgiu a partir de uma decepção que tive com meu antigo mestre. Começamos em um espaço de apenas 100 metros quadrados e hoje estamos aqui, campeões do Cabo Frio International Cup", relembrou. O nome da equipe, segundo ele, carrega a essência do projeto: "Bravelion significa bravura de leões".Com sede em Cabo Frio, a equipe reúne atletas de diferentes cidades da Região dos Lagos e vem se consolidando como uma das forças locais da modalidade. Rampage acredita que o diferencial está na dedicação ao treinamento e na preparação voltada para competições. "Nosso trabalho na região é muito forte e reúne atletas de toda a Região dos Lagos. Estamos sempre buscando evoluir e representar bem a nossa bandeira", afirmou.Além dos resultados esportivos, o faixa-preta faz questão de destacar o papel social do Jiu-Jitsu na formação das novas gerações. Para ele, a modalidade funciona como uma ferramenta educacional. "A importância do Jiu-Jitsu na formação da criança é tudo. Ensina responsabilidade, obediência, disciplina e respeito, complementando o trabalho realizado pelos pais dentro de casa", explicou.Outro ponto valorizado por Rampage é o crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol da CBJJD, que vem levando grandes eventos para a região. "É sensacional. Era o que estava faltando para a Região dos Lagos. Ter competições desse nível perto de casa reduz custos para atletas e famílias, além de permitir que mais pessoas acompanhem e participem dos eventos".Agora, com o Cabo Frio National Open se aproximando nos dias 11 e 12 de julho, a Bravelion segue treinando focada em manter o protagonismo conquistado na etapa anterior. A meta é somar pontos importantes na temporada e continuar firme na busca pelo topo do ranking - e as premiações - do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026.