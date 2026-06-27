Na primeira luta entre Charles e Gaethje, brasileiro saiu com a vitória por finalização (Foto: Reprodução/UFC)
Desta vez, o ex-campeão utilizou suas redes sociais para ampliar o debate entre os fãs e reforçar o potencial do confronto. Em publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, o representante da Chute Boxe/Diego Lima compartilhou imagens relacionadas ao possível duelo e deixou claro que, na sua visão, o reencontro com o americano é o combate que mais desperta interesse no cenário atual da categoria.
“Essa é a luta que o mundo está esperando“, escreveu Charles do Bronx na legenda da publicação.
A ofensiva pública de Charles acontece poucos dias após Justin Gaethje conquistar enorme protagonismo ao unificar os títulos dos leves no UFC Casa Branca, encerrando a invencibilidade de Ilia Topuria. Aproveitando o momento de alta exposição do campeão, Do Bronx colocou sobre a mesa a ideia de um confronto em formato “o vencedor leva tudo”, envolvendo os dois cinturões.
Além do peso esportivo atual, a rivalidade entre os atletas carrega um histórico marcante. Em maio de 2022, os lutadores fizeram um dos combates mais emblemáticos da divisão no UFC 274. Na ocasião, Charles viveu dias turbulentos após perder o cinturão na balança por uma diferença mínima no corte de peso, mas respondeu dentro do octógono ao finalizar Gaethje ainda no primeiro round e sair consagrado pelo desempenho.
Sem definição oficial sobre o próximo desafiante ao título dos leves, Charles do Bronx mantém uma estratégia clara: aumentar a pressão nos bastidores e fortalecer o apelo popular pelo confronto. Resta saber se o UFC seguirá pelo caminho defendido pelo brasileiro ou abrirá espaço para outros nomes que também monitoram uma oportunidade de disputar o cinturão.
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