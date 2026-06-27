Na primeira luta entre Charles e Gaethje, brasileiro saiu com a vitória por finalização - (Foto: Reprodução/UFC)

Na primeira luta entre Charles e Gaethje, brasileiro saiu com a vitória por finalização (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/06/2026 10:00

Charles do Bronx segue se movimentando para voltar ao centro da disputa pelo topo da divisão dos pesos-leves (até 70kg) do UFC. Depois de desafiar Justin Gaethje para um confronto que colocaria em jogo tanto o cinturão linear da categoria quanto o título simbólico de "BMF", o brasileiro intensificou a campanha e voltou a defender publicamente a realização da luta.



Desta vez, o ex-campeão utilizou suas redes sociais para ampliar o debate entre os fãs e reforçar o potencial do confronto. Em publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, o representante da Chute Boxe/Diego Lima compartilhou imagens relacionadas ao possível duelo e deixou claro que, na sua visão, o reencontro com o americano é o combate que mais desperta interesse no cenário atual da categoria.



“Essa é a luta que o mundo está esperando“, escreveu Charles do Bronx na legenda da publicação.