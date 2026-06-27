Cinturão dos pesados entra em jogo na luta principal do Jungle Fight 152 - (Foto: Divulgação)

Cinturão dos pesados entra em jogo na luta principal do Jungle Fight 152 (Foto: Divulgação)

Publicado 27/06/2026 15:00 | Atualizado 27/06/2026 15:39

O Jungle Fight 152 será realizado neste sábado (27), no Ginásio Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, em Macaé, no Rio de Janeiro, com um card tem como principal atração a disputa do cinturão dos pesos pesados. A edição terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Combate, a partir das 20h. Os ingressos se esgotaram antecipadamente, e a expectativa é de ginásio lotado.



Na luta principal, o campeão André "Monstro", da Bahia, defende o cinturão diante do desafiante Jackson "Naco", de Sergipe. Monstro soma 14 vitórias em 20 lutas como profissional, sendo dez delas por nocaute ou finalização. Do outro lado, Naco venceu 12 dos 18 combates que disputou, nove por via rápida.



Os dois confirmaram a disputa do título durante a pesagem oficial realizada na sexta-feira (26). André Monstro marcou 108,9 kg, enquanto Jackson Naco registrou 116,2 kg.

Além da luta principal, o evento contará com atletas da região, incluindo representantes de Macaé. A presença de competidores locais acompanha a política adotada pelo município de incentivo ao esporte, que investe na formação de atletas por meio de programas como o Bolsa Atleta e em projetos voltados às artes marciais.A programação desta sexta também contou com as Eliminatórias Jungle, seletiva que garante contrato com o Jungle Fight. A edição reuniu jovens de Macaé e da região e terminou com um resultado simbólico: 100% dos atletas contratados vieram de projetos sociais. Além do vínculo com o evento, os lutadores de melhor desempenho também passaram a integrar a lista do Programa Bolsa Atleta, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail afirmou que a estrutura encontrada em Macaé e o trabalho desenvolvido pelo município foram determinantes para o sucesso da parceria."Estou muito feliz com tudo o que encontramos em Macaé. A estrutura é excelente e fiquei encantado com o trabalho de transformação social que a cidade desenvolve por meio do esporte. Quero agradecer e parabenizar o prefeito Welberth Rezende, o secretário de Esportes Cesar Maillet e o vereador Marvel Maillet pelo trabalho que vêm realizando. É um exemplo de como o esporte pode mudar vidas".Faixa-preta de jiu-jítsu, o secretário municipal de Esportes, Cesar Maillet, destacou a importância de receber o principal evento de MMA da América Latina e defendeu o investimento contínuo nas artes marciais."Para a Prefeitura e para a Secretaria de Esportes é de grande importância receber o Jungle Fight. Agradeço ao Wallid por trazer esse evento para Macaé. O MMA e as artes marciais são ferramentas de transformação. É por meio delas que ajudamos crianças, adolescentes e atletas a desenvolver valores como caráter, respeito e disciplina. Estamos investindo cada vez mais nessa área e trabalhando para ampliar esse acesso, inclusive com um projeto para levar as artes marciais às escolas. Se não formarmos um grande atleta, certamente estaremos formando um grande cidadão".O vereador Marvel Maillet, também faixa-preta de jiu-jítsu, exaltou o impacto que o evento pode gerar para os jovens da cidade."O Jungle Fight, maior evento da América Latina, chega a Macaé em um momento muito importante. É uma oportunidade de mostrar aos jovens novos caminhos por meio do esporte e permitir que eles assistam de perto atletas de alto rendimento. Isso transforma vidas. Eu fui salvo pelo esporte, fui salvo pelo jiu-jítsu, e posso falar com propriedade. Estou muito satisfeito com esse evento e parabenizo o Wallid e toda a equipe do Jungle Fight por essa iniciativa", encerrou.Jungle Fight 152Macaé-RJ27 de junho de 2026120 kg: Jackson "Naco" (SE) x André "Monstro" (BA) - Cinturão66 kg: Gabriel "Talentinho" (RJ) x Harife "El Caçador" (RJ)70 kg: Lucas Cunha Caldas (RJ) x Renan Marcelino (RJ)Peso combinado (80 kg): Max Alves (RJ) x Aldo Pereira (BA)61 kg: Danilo Marques Teixeira (RJ) x Ramon da Costa (RJ)57 kg: Vivian Nepomuceno (BA) x Natacha Lima (RJ)66 kg: Caionã Batista (RJ) x Diogo Silva de Sousa (PA)57 kg: Marcos Vuvuzela (RJ) x Fabiano Oliveira de Souza (RJ)70 kg: Lucas Rodrigues (RJ) x Bruno Nunes (RJ)57 kg: Pedro "Mascote" (RJ) x Silas Gabriel Barbosa Caetano (RJ)57 kg: Vítor Loost (RJ) x João Miguel da Silva Monteiro (RJ)57 kg: Brian "Shock" (RJ) x Higo Claudino Maia (RJ)