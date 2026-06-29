Cris Cyborg e Ketlen Vieira vão disputar cinturão da PFL(Foto: Divulgação)
A aposentadoria da curitibana já vinha sendo tratada nos bastidores há meses. Mesmo ainda atuando em alto nível e sustentando o posto de campeã da categoria na PFL, Cris Cyborg optou por encerrar sua caminhada no esporte em um grande palco e em uma luta valendo título. O anúncio foi acompanhado de forte repercussão dentro da comunidade do MMA, especialmente pelo legado construído por Cris ao longo de mais de duas décadas de carreira.
CEO da PFL, John Martin destacou o simbolismo do confronto e ressaltou a importância histórica de Cris Cyborg para o desenvolvimento do MMA feminino e da própria modalidade.
“O PFL Tampa será um evento especial, pois sediará a luta de aposentadoria da nossa campeã Cris Cyborg. Ela é uma pioneira não somente do MMA feminino, mas das artes marciais mistas como um todo. E tem sido um privilégio para a PFL tê-la como uma campeã merecedora. Agora ela faz a luta principal no cage da PFL pela última vez, diante de uma desafiante experiente como Ketlen Vieira, que tem uma missão: arruinar a despedida e tomar o título. Essa é a conclusão da carreira memorável de Cyborg, e mal posso esperar para estar lá à beira do cage para testemunhá-la fazer história no MMA pela última vez”, disse o dirigente.
Os números ajudam a dimensionar o tamanho da despedida. Competindo profissionalmente desde 2005, Cris Cyborg soma 29 vitórias - sendo 21 por nocaute -, um "no contest" (luta sem resultado) e apenas duas derrotas. Ao longo da carreira, escreveu capítulos históricos ao se tornar a primeira lutadora campeã em cinco grandes organizações do esporte: UFC, Bellator, PFL, Invicta FC e Strikeforce.
Do outro lado, Ketlen Vieira terá a oportunidade mais importante da carreira. Após uma saída inesperada do UFC, mesmo ocupando posição de destaque no ranking e vindo de vitória, a atleta da Nova União encontrou rapidamente um novo destino. Agora, logo em sua estreia na PFL, tentará estragar o roteiro de despedida de uma das maiores atletas de todos os tempos e iniciar sua trajetória na organização já conquistando o cinturão peso-pena.
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