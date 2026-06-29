Cris Cyborg e Ketlen Vieira vão disputar cinturão da PFL - (Foto: Divulgação)

Cris Cyborg e Ketlen Vieira vão disputar cinturão da PFL(Foto: Divulgação)

Publicado 29/06/2026 17:00

Uma das trajetórias mais marcantes da história do MMA feminino está prestes a chegar ao fim. Aos 40 anos, Cris Cyborg fará sua última luta nas artes marciais mistas no dia 22 de agosto, em Tampa, nos Estados Unidos. Atual campeã peso-pena (até 66kg) da PFL, a brasileira colocará o cinturão em jogo justamente diante de outra representante do país: Ketlen Vieira, recém-chegada à organização após deixar o UFC.



A aposentadoria da curitibana já vinha sendo tratada nos bastidores há meses. Mesmo ainda atuando em alto nível e sustentando o posto de campeã da categoria na PFL, Cris Cyborg optou por encerrar sua caminhada no esporte em um grande palco e em uma luta valendo título. O anúncio foi acompanhado de forte repercussão dentro da comunidade do MMA, especialmente pelo legado construído por Cris ao longo de mais de duas décadas de carreira.