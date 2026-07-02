Visita de Ninja abriu portas para futuras ações conjuntas e a possibilidade de uma edição no país(Foto: Reprodução)
Para Nursultan, o crescimento do interesse pelo Tactical Combat acontece principalmente pela conexão com forças militares e de segurança: “A importância é fundamental. Desde que integramos o treinamento de Jiu-Jitsu dentro das forças militares e das agências de segurança pública, as competições organizadas pelo Tactical Combat despertaram enorme interesse. No futuro, trabalharemos incansavelmente para garantir que nossos soldados participem e conquistem títulos”, afirmou.
A passagem do faixa-preta brasileiro pelo Cazaquistão foi marcada por uma série de atividades voltadas para diferentes públicos: “Realizamos um torneio infantil e fizemos um convite especial ao senhor Juliano Ninja. Ele participou do nosso evento como convidado de honra e conduziu excelentes seminários para crianças, adultos que atuam profissionalmente no Jiu-Jitsu e representantes das forças especiais”, revelou Nursultan.
O parlamentar, em seguida, ainda confirmou que os próximos movimentos já estão sendo planejados: “Temos planos conjuntos estabelecidos nessa direção e estamos trabalhando ativamente para concretizar esses objetivos, incluindo a realização de edições oficiais do evento no futuro”.
Além do Tactical Combat, o deputado ressaltou a evolução do Jiu-Jitsu no país, que já possui tradição em modalidades de combate: “O Jiu-Jitsu está se desenvolvendo rapidamente no Cazaquistão. Há exatamente 12 anos fundei o clube esportivo Sagadat Batyr, e desde então treinamos milhares de alunos, além de revelar diversos campeões mundiais”, disse.
Para ele, o impacto vai além dos tatames e influencia diretamente a formação dos jovens. Nursultan também revelou o desejo de estreitar ainda mais a relação com o Brasil.
“Visitar o Brasil, a terra natal do Jiu-Jitsu, para acompanhar um evento do Tactical Combat pessoalmente está definitivamente nos nossos planos. Será uma grande oportunidade para fortalecer nossa parceria e trocar experiências profissionais”, encerrou.
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