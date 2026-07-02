Visita de Ninja abriu portas para futuras ações conjuntas e a possibilidade de uma edição no país - (Foto: Reprodução)

Visita de Ninja abriu portas para futuras ações conjuntas e a possibilidade de uma edição no país(Foto: Reprodução)

Publicado 02/07/2026 08:00

O Tactical Combat segue expandindo suas fronteiras e pode ter o Cazaquistão como um dos próximos destinos. Neste ano, Juliano Ninja, fundador do evento, esteve no país asiático a convite do deputado cazaque Nursultan Orynbassarov, fortalecendo a conexão entre o projeto brasileiro e o desenvolvimento das artes marciais na região. A visita abriu portas para futuras ações conjuntas e a possibilidade de uma edição oficial do evento no país.



Para Nursultan, o crescimento do interesse pelo Tactical Combat acontece principalmente pela conexão com forças militares e de segurança: “A importância é fundamental. Desde que integramos o treinamento de Jiu-Jitsu dentro das forças militares e das agências de segurança pública, as competições organizadas pelo Tactical Combat despertaram enorme interesse. No futuro, trabalharemos incansavelmente para garantir que nossos soldados participem e conquistem títulos”, afirmou.