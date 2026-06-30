Luiz Buakaw conta com o apoio de Lucas Mineiro para seguir crescendo no MMA - (Foto: Reprodução)

Luiz Buakaw conta com o apoio de Lucas Mineiro para seguir crescendo no MMA (Foto: Reprodução)

Publicado 30/06/2026 09:00 | Atualizado 01/07/2026 12:57

Vivendo o melhor momento da carreira, Luiz Felipe Gencio Paes, mais conhecido como Luiz Buakaw, segue construindo uma trajetória de superação dentro do MMA. Representante da Team Lucas Mineiro, o catarinense de 20 anos conquistou sua quinta vitória como profissional no último dia 26 de junho, ao finalizar Dagoberto Santos no segundo round, no Bison Kombat 8, realizado em São Paulo. Invicto, o atleta soma um cartel de 5-0, com cinco triunfos por vias rápidas - três finalizações e dois nocautes.



Natural de Rio Negrinho, no interior de Santa Catarina, Luiz Buakaw cresceu em uma família humilde e encontrou nas artes marciais uma oportunidade para transformar a própria realidade. O primeiro contato com o esporte aconteceu aos 12 anos, quando iniciou no Muay Thai em uma academia de bairro. Pouco tempo depois, já fazia sua estreia em competições, descobrindo uma paixão que mudaria sua vida.



A transição para o MMA aconteceu aos 15 anos. Ainda no amador, o jovem peso-galo se destacou rapidamente e chegou ao topo do ranking da plataforma Tapology na região Sul do Brasil em sua categoria. Sem estrutura para seguir evoluindo no profissional, decidiu apostar tudo em um novo começo e deixou Santa Catarina rumo à capital paulista.



"Aos 17 anos larguei tudo na minha cidade. Vim para São Paulo com apenas uma mochila, três mudas de roupa, R$ 2 mil no bolso e um sonho de me tornar um grande lutador de MMA. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais importante", relembrou.



Na capital paulista, Luiz Buakaw encontrou acolhimento no Instituto Lucas Mineiro e passou a integrar a Team Lucas Mineiro, onde treina até hoje sob o comando do também empresário. Segundo o atleta, o apoio recebido foi determinante para sua permanência no esporte e para sua evolução como profissional.



"O Lucas Mineiro me abraçou desde o primeiro dia. Nunca deixou faltar um lugar para dormir ou comida. Além de treinador, ele me ensinou valores para a vida, como ser uma boa pessoa, um bom líder e construir um futuro melhor. Sou muito grato por tudo que ele fez e faz por mim", destacou.



Os resultados apareceram rapidamente. Apenas três meses após chegar a São Paulo, venceu sua estreia pela Team Lucas Mineiro no Thunder Fight com uma finalização. Na sequência, conquistou um GP de duas lutas no mesmo evento do SFT, garantindo o contrato profissional. Desde então, manteve a sequência de vitórias e consolidou seu nome como uma das promessas da divisão dos galos.



Apesar da ascensão no esporte, Luiz Buakaw afirma que a caminhada ainda é marcada por muitas dificuldades financeiras. Para conseguir se manter treinando, ele divide a rotina de atleta profissional com o trabalho de entregador por aplicativo.



"Viver da luta no Brasil ainda é muito difícil. Passei necessidade, muitas vezes não tinha o que comer e sigo fazendo entregas de motoboy para conseguir me manter. Também sinto muito a falta da minha família, mas nunca deixei de acreditar no meu sonho", contou.



Dono de um estilo que define como versátil, o jovem acredita estar preparado para desafios maiores. Inspirado em Lucas Mineiro e José Aldo, ele revela que seu principal objetivo é conquistar uma oportunidade no Dana White's Contender Series e, posteriormente, chegar ao UFC.



"Estou muito feliz com tudo o que conquistei até agora, mas ainda não estou satisfeito. Quero evoluir cada vez mais. Acredito que estou pronto para o Contender Series e, quando a oportunidade aparecer, vou mostrar que pertenço ao mais alto nível do MMA".

Vitória no Bison Kombat 8 foi comemorada pelo jovem lutador (Foto: Divulgação)

A vitória no Bison Kombat 8, por sua vez, teve um significado especial para o catarinense. Além de acontecer em um evento ligado ao ex-campeão do UFC Charles Oliveira, Luiz Buakaw encerrou o combate com uma rara finalização por mata-leão utilizando apenas um braço.



"Foi uma sensação incrível. Finalizar um grande faixa-preta de jiu-jítsu daquela forma, em um evento do Charles, foi mais do que um sonho realizado. Agora é voltar aos treinos e seguir trabalhando para estar pronto quando surgir a próxima oportunidade", concluiu.



Instituto Lucas Mineiro



Idealizado pelo CEO, empresário e técnico Lucas Mineiro, o Instituto tem o objetivo de ajudar/apoiar e empresariar atletas que o procuram, do Brasil inteiro, para fazer parte da equipe profissional.



Possui um alojamento na rua do centro de treinamento onde os atletas residem em busca dos seus sonhos. O Instituto conta com apoio/patrocínio de empresas e pessoas que colaboram para o crescimento do mesmo. A missão é fazer com que o esporte seja esta ferramenta de trabalho para estas pessoas, onde de dentro do tatame sairão campeões da vida. A vitória no Bison Kombat 8, por sua vez, teve um significado especial para o catarinense. Além de acontecer em um evento ligado ao ex-campeão do UFC Charles Oliveira, Luiz Buakaw encerrou o combate com uma rara finalização por mata-leão utilizando apenas um braço."Foi uma sensação incrível. Finalizar um grande faixa-preta de jiu-jítsu daquela forma, em um evento do Charles, foi mais do que um sonho realizado. Agora é voltar aos treinos e seguir trabalhando para estar pronto quando surgir a próxima oportunidade", concluiu.Idealizado pelo CEO, empresário e técnico Lucas Mineiro, o Instituto tem o objetivo de ajudar/apoiar e empresariar atletas que o procuram, do Brasil inteiro, para fazer parte da equipe profissional.Possui um alojamento na rua do centro de treinamento onde os atletas residem em busca dos seus sonhos. O Instituto conta com apoio/patrocínio de empresas e pessoas que colaboram para o crescimento do mesmo. A missão é fazer com que o esporte seja esta ferramenta de trabalho para estas pessoas, onde de dentro do tatame sairão campeões da vida.