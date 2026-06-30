Após boa campanha na última etapa, CheckMat quer voltar a brilhar em Cabo Frio - (Foto: @fotografodatropa)

Após boa campanha na última etapa, CheckMat quer voltar a brilhar em Cabo Frio (Foto: @fotografodatropa)

Publicado 30/06/2026 07:00 | Atualizado 30/06/2026 18:06

Depois de figurar entre as principais equipes do Cabo Frio International Cup, a CheckMat volta suas atenções para o Cabo Frio National Open, marcado para os dias 11 e 12 de julho, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto. Sob o comando do professor Victor Fernandes, a equipe chega embalada para mais um desafio no Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, de olho em pontos importantes na disputa pelo ranking da temporada.



Para Victor, o desempenho na etapa anterior confirmou o alto nível técnico que o Jiu-Jitsu vive na Região dos Lagos. "Gostei muito da nossa participação. Hoje a competição está muito disputada, porque várias equipes da região vêm fazendo um trabalho de excelência. Não é fácil se destacar, então estar entre os primeiros mostra que estamos no caminho certo", avaliou.