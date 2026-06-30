Após boa campanha na última etapa, CheckMat quer voltar a brilhar em Cabo Frio (Foto: @fotografodatropa)
Para Victor, o desempenho na etapa anterior confirmou o alto nível técnico que o Jiu-Jitsu vive na Região dos Lagos. "Gostei muito da nossa participação. Hoje a competição está muito disputada, porque várias equipes da região vêm fazendo um trabalho de excelência. Não é fácil se destacar, então estar entre os primeiros mostra que estamos no caminho certo", avaliou.
Com unidades em cidades como Saquarema e Cabo Frio, a CheckMat segue ampliando sua presença na região e oferecendo oportunidades para atletas que desejam crescer no esporte. Segundo o professor, a estrutura internacional da equipe serve como combustível para os competidores. "A CheckMat incentiva a competição e abre portas para quem se destaca. Hoje temos o maior centro de treinamento do Brasil, em Curitiba, além de um dos times mais fortes do mundo em Long Beach. Isso motiva nossos atletas a sonharem alto e buscarem seu espaço", explicou.
Victor também destacou a importância da realização de grandes campeonatos na Região dos Lagos por parte da CBJJD. Para ele, o Circuito Mineirinho Costa do Sol representa um avanço para atletas e equipes locais. "Foi uma decisão muito inteligente trazer esses eventos para cá. Hoje prefiro competir em Cabo Frio do que em um campeonato realizado no mesmo dia na capital. Temos um evento de alto nível, perto de casa, em um ambiente seguro e com custo muito menor. Só vejo vantagens".
Nos treinamentos para o Cabo Frio National Open, a preparação mental ganhou atenção especial, principalmente para os atletas mais jovens. "Lutar em casa traz uma pressão diferente, especialmente para as crianças. Estamos trabalhando bastante esse aspecto para que todos consigam competir com tranquilidade e mostrar o melhor Jiu-Jitsu possível", revelou.
Sem esconder a ambição, Victor garante que a CheckMat chega pronta para disputar novamente as primeiras posições. "O objetivo é que todos se divirtam, consigam mostrar o trabalho que realizamos diariamente e, se Deus permitir, subir mais uma vez ao pódio entre as melhores equipes. Tenho certeza de que será mais um fim de semana especial para o Jiu-Jitsu da nossa região".
Válido pela terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, o Cabo Frio National Open tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e, junto da CheckMat, promete contar com a presença de outras grandes equipes e centenas de atletas nos dias 11 e 12 de julho.
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