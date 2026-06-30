Bombom foi um dos destaques do Brasileiro Sem Kimono 2026 da CBJJ(Foto: Dai Bueno)
Em entrevista ao Recorte da Luta, Pedro Bombom exaltou mais uma medalha dourada conquistada na temporada e explicou a decisão de priorizar a disputa de sua divisão de peso e abrir mão do absoluto.
"Foi uma experiência muito boa (sobre competir no Brasileiro Sem Kimono da CBJJ). Treinei bastante para esse evento e dessa vez optei por me poupar da disputa do absoluto, para focar na categoria e também para não piorar as lesões já existentes. Me senti bem e consegui obter o melhor resultado possível", afirmou.
A medalha de ouro no Brasileiro Sem Kimono da CBJJ teve um significado ainda mais especial para Pedro Bombom, pois apresentou "velhos conhecidos" de competições anteriores. O atleta da TFT BJJ venceu as revanches contra Henrique Ceconi e Jhonatan Lopes e falou sobre os desafios que encarou em sua chave até a conquista do título.
"Eu já estava visando alguns lutadores da minha categoria, dos quais uns já enfrentei anteriormente, e tive a sorte de poder fazer as duas revanches no mesmo evento. Embora tenham sido embates bem difíceis e eu não conseguir chegar no meu 100% nesse evento por questões relacionadas às lesões, consegui sair vitorioso de ambas as lutas e eu não poderia estar mais satisfeito".
Embalado por conquistas no ADCC Open Petrópolis, Rio Fall International Open da CBJJ e, agora, no Brasileiro Sem Kimono, Pedro Bombom comentou, por fim, sobre seus próximos planos visando competições para o restante da temporada.
"Estou muito inclinado a lutar o AJP Grand Slam Rio de Janeiro e um dos eventos que mais gosto de lutar, que será uma etapa da FJJEMG em Juiz de Fora. Além disso, tem alguns eventos fechados que possivelmente estarei lutando nessa metade do ano. Aliás, quem quiser me chamar pra fazer uma luta casada ou seminário, é só chamar (risos)", finalizou.
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