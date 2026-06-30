Bombom foi um dos destaques do Brasileiro Sem Kimono 2026 da CBJJ - (Foto: Dai Bueno)

Bombom foi um dos destaques do Brasileiro Sem Kimono 2026 da CBJJ(Foto: Dai Bueno)

Publicado 30/06/2026 09:00 | Atualizado 30/06/2026 17:22

Antes mesmo da disputa do Brasileiro Sem Kimono 2026 da CBJJ, Pedro Alex "Bombom" já havia prometido que chegaria à competição bem preparado e cumpriu com sua palavra. Em ação na disputa do campeonato no último final de semana, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, o atleta da TFT BJJ fez bonito e saiu com a medalha de ouro na divisão peso-pesadíssimo, após derrotar o atleta Henrique Ceconi na grande final.



Em entrevista ao Recorte da Luta, Pedro Bombom exaltou mais uma medalha dourada conquistada na temporada e explicou a decisão de priorizar a disputa de sua divisão de peso e abrir mão do absoluto.



"Foi uma experiência muito boa (sobre competir no Brasileiro Sem Kimono da CBJJ). Treinei bastante para esse evento e dessa vez optei por me poupar da disputa do absoluto, para focar na categoria e também para não piorar as lesões já existentes. Me senti bem e consegui obter o melhor resultado possível", afirmou.