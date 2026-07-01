Duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg esteve na mira do UFC - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg esteve na mira do UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 01/07/2026 09:00

O UFC chegou a explorar uma das ideias mais ousadas de sua história ao considerar a possibilidade de realizar um evento no Coliseu de Roma. A informação foi revelada por Dana White, que explicou os bastidores de negociações envolvendo a superluta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, projeto que chegou a movimentar a alta cúpula da organização, mas acabou não avançando por questões financeiras.



Durante a coletiva de imprensa pós-UFC Vegas 119, o presidente do Ultimate detalhou que o local histórico chegou a estabelecer uma exigência considerada inviável para a realização do evento. Segundo ele, o valor solicitado pelo Coliseu, de 150 milhões de dólares (R$ 783 milhões), inviabilizou qualquer avanço concreto na negociação para sediar o combate entre os bilionários da tecnologia.



“É impossível (promover um evento do UFC no Coliseu de Roma). Eu estava negociando um acordo com o Zuckerberg e o Musk, aquilo foi real. Eu fiquei literalmente duas semanas no meu quintal negociando essa luta. Eles queriam lutar no Coliseu. Mas o Coliseu pediu algo em torno de 150 milhões de dólares para fazer isso lá. E esse dinheiro iria para um fundo que restaura todos locais icônicos da Itália. Para (algo) acontecer no Coliseu, seria necessário que Zuckerberg lutasse contra o Musk (risos). Porque eram esses dois que iriam investir o dinheiro no Coliseu. Qualquer um que queira entrar com a grana para o UFC promover um evento no Coliseu, eu topo”, afirmou Dana White.