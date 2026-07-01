Duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg esteve na mira do UFC(Foto: Reprodução)
Durante a coletiva de imprensa pós-UFC Vegas 119, o presidente do Ultimate detalhou que o local histórico chegou a estabelecer uma exigência considerada inviável para a realização do evento. Segundo ele, o valor solicitado pelo Coliseu, de 150 milhões de dólares (R$ 783 milhões), inviabilizou qualquer avanço concreto na negociação para sediar o combate entre os bilionários da tecnologia.
“É impossível (promover um evento do UFC no Coliseu de Roma). Eu estava negociando um acordo com o Zuckerberg e o Musk, aquilo foi real. Eu fiquei literalmente duas semanas no meu quintal negociando essa luta. Eles queriam lutar no Coliseu. Mas o Coliseu pediu algo em torno de 150 milhões de dólares para fazer isso lá. E esse dinheiro iria para um fundo que restaura todos locais icônicos da Itália. Para (algo) acontecer no Coliseu, seria necessário que Zuckerberg lutasse contra o Musk (risos). Porque eram esses dois que iriam investir o dinheiro no Coliseu. Qualquer um que queira entrar com a grana para o UFC promover um evento no Coliseu, eu topo”, afirmou Dana White.
O episódio remete ao período em que a possível luta entre Musk e Zuckerberg ganhou grande repercussão mundial. A rivalidade surgiu inicialmente nas redes sociais, quando o dono do "X" sugeriu publicamente uma disputa direta com o CEO da Meta, que prontamente aceitou o desafio, elevando o interesse do público em torno de um confronto inusitado entre dois dos maiores nomes do setor de tecnologia.
Com o UFC envolvido nas conversas, Dana White chegou a tentar estruturar o evento em locais simbólicos, incluindo o próprio Coliseu de Roma, o que ampliaria ainda mais o impacto global da superluta. A ideia mobilizou até atletas da organização, como Jon Jones e Charles do Bronx, que se ofereceram para auxiliar na preparação dos empresários. No entanto, o projeto acabou perdendo força ao longo do tempo e não saiu do papel.
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