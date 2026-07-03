Rafa (à esquerda) celebrou o bom momento vivido pela Associação Pantera House JJ - (Foto: Reprodução)

Rafa (à esquerda) celebrou o bom momento vivido pela Associação Pantera House JJ (Foto: Reprodução)

Publicado 03/07/2026 08:00 | Atualizado 03/07/2026 17:49

A Associação Pantera House JJ já iniciou a contagem regressiva para a World Cup, principal competição do Circuito Nacional Português 2026, marcada para o dia 12 de setembro, em Cascais, e com inscrições abertas no site www.isbjja.com. Embalada pelo título por equipes conquistado na Copa Ibérica, a academia de Jiu-Jitsu chega motivada para manter o protagonismo e seguir firme na corrida pelo ranking da temporada organizado pela ISBJJA.



Líder da equipe, o faixa-preta Rafa acredita que a World Cup será mais um grande desafio para os seus atletas. E mesmo com o período de férias no calendário europeu, a expectativa é de uma forte participação em Cascais. "Embora os atletas venham das férias, esperamos levar um bom número de competidores e lutar por um lugar no pódio. A nossa meta é manter a equipe competitiva e representar bem a Associação Pantera House JJ", afirmou.



O treinador destacou ainda a importância do desempenho apresentado na Copa Ibérica, disputada em Pinhal Novo. Além de liderar a classificação geral por equipes, a competição serviu para dar ainda mais confiança ao grupo. "Foi uma conquista importante enquanto evento e também muito relevante para a evolução técnica dos atletas. Conseguimos terminar a segunda etapa na primeira posição e esperamos repetir esse resultado na World Cup", explicou.



Segundo Rafa, o bom momento vivido pela Associação Pantera House JJ é fruto de um trabalho contínuo, baseado na preparação técnica e na participação frequente em competições. O objetivo para a sequência da temporada é manter os atletas em constante evolução. "A equipa está sempre forte e motivada. Queremos manter os nossos atletas num bom nível técnico e com ritmo competitivo".