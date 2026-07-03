Rafa (à esquerda) celebrou o bom momento vivido pela Associação Pantera House JJ (Foto: Reprodução)
Líder da equipe, o faixa-preta Rafa acredita que a World Cup será mais um grande desafio para os seus atletas. E mesmo com o período de férias no calendário europeu, a expectativa é de uma forte participação em Cascais. "Embora os atletas venham das férias, esperamos levar um bom número de competidores e lutar por um lugar no pódio. A nossa meta é manter a equipe competitiva e representar bem a Associação Pantera House JJ", afirmou.
O treinador destacou ainda a importância do desempenho apresentado na Copa Ibérica, disputada em Pinhal Novo. Além de liderar a classificação geral por equipes, a competição serviu para dar ainda mais confiança ao grupo. "Foi uma conquista importante enquanto evento e também muito relevante para a evolução técnica dos atletas. Conseguimos terminar a segunda etapa na primeira posição e esperamos repetir esse resultado na World Cup", explicou.
Segundo Rafa, o bom momento vivido pela Associação Pantera House JJ é fruto de um trabalho contínuo, baseado na preparação técnica e na participação frequente em competições. O objetivo para a sequência da temporada é manter os atletas em constante evolução. "A equipa está sempre forte e motivada. Queremos manter os nossos atletas num bom nível técnico e com ritmo competitivo".
Outro ponto destacado pelo faixa-preta foi o crescimento do calendário competitivo em Portugal. Para ele, a criação do Circuito Nacional Português representa um passo importante para o desenvolvimento da modalidade e amplia as oportunidades para atletas e equipes em todo o país. "O trabalho da ISBJJA é importante para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu. Ter um circuito organizado e competitivo fortalece o esporte e incentiva cada vez mais pessoas a competir", avaliou.
Com inscrições abertas no site da ISBJJA, a World Cup promete reunir algumas das principais equipas da Europa e será decisiva na luta pelos prêmios da temporada. E a atual campeã da Copa Ibérica, a Associação Pantera House JJ, chega a Cascais determinada a defender o seu protagonismo e seguir entre os grandes nomes do Circuito Nacional Português 2026.
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