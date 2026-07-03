Jon Jones segue sem previsão de lutar, mas movimentando o cenário do MMA (Foto: Reprodução/Instagram)
Durante uma interação nas redes sociais com o perfil German Creator, "Bones" foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar os dois atletas em uma mesma noite. A resposta veio no estilo que marcou sua trajetória: confiança máxima e nenhuma hesitação diante do cenário hipotético.
“Eu adoraria. Eu adoraria ir em qualquer momento, em qualquer lugar“, respondeu Jon Jones.
A declaração ganhou repercussão porque acontece justamente em um momento de movimentação intensa na categoria dos pesados. Recentemente, Ciryl Gane derrotou Alex Poatan no UFC Casa Branca e conquistou o cinturão interino da divisão. O resultado recolocou o francês entre os principais nomes da categoria e, indiretamente, reacendeu comparações com Jones.
O histórico do americano também ajuda a alimentar esse debate. Em 2023, Jon Jones dominou e finalizou Gane em sua estreia entre os pesos-pesados para conquistar o cinturão linear da divisão. Já com Poatan, mesmo sem nunca terem dividido o octógono, existiram trocas de provocações e comparações envolvendo o debate sobre quem ocupa posição mais alta entre os grandes nomes da história recente do UFC.
Embora siga sem anunciar oficialmente uma volta às competições, Jon Jones também tem contribuído para manter esse assunto vivo. Nas últimas semanas, o veterano revelou que continua treinando em alto nível enquanto auxilia a preparação de Gable Steveson para sua estreia no UFC. Entre brincadeiras e provocações, "Bones" deixa claro que, ao menos no discurso, ainda não se vê distante do topo do esporte.
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