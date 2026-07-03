Jon Jones segue sem previsão de lutar, mas movimentando o cenário do MMA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jon Jones segue sem previsão de lutar, mas movimentando o cenário do MMA (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 03/07/2026 09:00

Mesmo longe do octógono desde novembro de 2024, Jon Jones segue ocupando espaço entre os principais assuntos do MMA mundial. Aposentado apenas na teoria, o ex-campeão dos meio-pesados e pesos-pesados do UFC voltou a chamar atenção ao responder uma provocação envolvendo dois dos nomes mais comentados da atualidade: Alex Poatan e Ciryl Gane.



Durante uma interação nas redes sociais com o perfil German Creator, "Bones" foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar os dois atletas em uma mesma noite. A resposta veio no estilo que marcou sua trajetória: confiança máxima e nenhuma hesitação diante do cenário hipotético.



“Eu adoraria. Eu adoraria ir em qualquer momento, em qualquer lugar“, respondeu Jon Jones.