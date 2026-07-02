Hokit vem crescendo no peso-pesado do UFC e mira luta contra Alex Poatan(Foto: Reprodução)
Em publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Josh Hokit sugeriu que uma eventual derrota para ele poderia fazer o brasileiro reviver problemas do passado. O comentário dividiu opiniões entre parte do público, sobretudo pelo fato de Alex nunca ter escondido sua história e frequentemente tratar o tema como parte importante de sua reconstrução pessoal e profissional.
“Alex Pereira é um homem quebrado… imagine o quão mais quebrado ele vai estar depois que eu o derrotar… ele começou como alcoólatra e vai terminar como alcoólatra…”, escreveu o americano.
A provocação ganhou ainda mais repercussão porque Poatan já falou publicamente diversas vezes sobre o período em que enfrentou dificuldades com o álcool. Em participações recentes na mídia brasileira, o ex-campeão relembrou momentos difíceis antes de consolidar sua carreira nas lutas e destacou como o esporte teve papel decisivo em sua mudança de vida. Por isso, parte da comunidade do MMA interpretou o comentário de Hokit como uma linha que ultrapassa a provocação esportiva tradicional.
Não é a primeira vez que um rival tenta atingir o brasileiro utilizando esse aspecto de sua história pessoal. Em momentos anteriores, Magomed Ankalaev também fez comentários envolvendo o passado de Poatan, gerando resposta imediata do paulista. Na ocasião, a rivalidade acabou migrando para dentro do octógono e culminou em dois confrontos marcantes entre os atletas.
Ao mesmo tempo, o cenário esportivo mantém aberta a possibilidade de um encontro entre Poatan e Hokit no futuro. Mesmo após a derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, o brasileiro indicou que pretende permanecer nos pesos-pesados e buscar recuperação na divisão. Já Hokit segue em campanha pública para conquistar espaço entre os principais nomes da categoria.
Caso o UFC decida aproveitar o clima criado fora do cage, o duelo pode ganhar força como uma alternativa de alto apelo comercial. De um lado estaria Poatan tentando reconstruir seu caminho rumo ao topo; do outro, um rival que parece disposto a fazer de tudo para transformar provocações em uma luta oficial.
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