Hokit vem crescendo no peso-pesado do UFC e mira luta contra Alex Poatan(Foto: Reprodução)

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Josh Hokit voltou a causar polêmica ao mirar Alex Poatan com ataques pessoais. Conhecido pelo estilo provocador fora do octógono, o peso-pesado americano elevou o tom nas redes sociais ao citar um tema delicado da trajetória do ex-campeão do UFC: sua batalha contra o alcoolismo. A declaração rapidamente repercutiu entre os fãs e reacendeu debates sobre os limites do "trash talk" dentro do MMA.

Em publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Josh Hokit sugeriu que uma eventual derrota para ele poderia fazer o brasileiro reviver problemas do passado. O comentário dividiu opiniões entre parte do público, sobretudo pelo fato de Alex nunca ter escondido sua história e frequentemente tratar o tema como parte importante de sua reconstrução pessoal e profissional.

“Alex Pereira é um homem quebrado… imagine o quão mais quebrado ele vai estar depois que eu o derrotar… ele começou como alcoólatra e vai terminar como alcoólatra…”, escreveu o americano.
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A provocação ganhou ainda mais repercussão porque Poatan já falou publicamente diversas vezes sobre o período em que enfrentou dificuldades com o álcool. Em participações recentes na mídia brasileira, o ex-campeão relembrou momentos difíceis antes de consolidar sua carreira nas lutas e destacou como o esporte teve papel decisivo em sua mudança de vida. Por isso, parte da comunidade do MMA interpretou o comentário de Hokit como uma linha que ultrapassa a provocação esportiva tradicional.

Não é a primeira vez que um rival tenta atingir o brasileiro utilizando esse aspecto de sua história pessoal. Em momentos anteriores, Magomed Ankalaev também fez comentários envolvendo o passado de Poatan, gerando resposta imediata do paulista. Na ocasião, a rivalidade acabou migrando para dentro do octógono e culminou em dois confrontos marcantes entre os atletas.

Ao mesmo tempo, o cenário esportivo mantém aberta a possibilidade de um encontro entre Poatan e Hokit no futuro. Mesmo após a derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, o brasileiro indicou que pretende permanecer nos pesos-pesados e buscar recuperação na divisão. Já Hokit segue em campanha pública para conquistar espaço entre os principais nomes da categoria.

Caso o UFC decida aproveitar o clima criado fora do cage, o duelo pode ganhar força como uma alternativa de alto apelo comercial. De um lado estaria Poatan tentando reconstruir seu caminho rumo ao topo; do outro, um rival que parece disposto a fazer de tudo para transformar provocações em uma luta oficial.