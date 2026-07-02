Hokit vem crescendo no peso-pesado do UFC e mira luta contra Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Hokit vem crescendo no peso-pesado do UFC e mira luta contra Alex Poatan(Foto: Reprodução)

Publicado 02/07/2026 10:00

Josh Hokit voltou a causar polêmica ao mirar Alex Poatan com ataques pessoais. Conhecido pelo estilo provocador fora do octógono, o peso-pesado americano elevou o tom nas redes sociais ao citar um tema delicado da trajetória do ex-campeão do UFC: sua batalha contra o alcoolismo. A declaração rapidamente repercutiu entre os fãs e reacendeu debates sobre os limites do "trash talk" dentro do MMA.



Em publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Josh Hokit sugeriu que uma eventual derrota para ele poderia fazer o brasileiro reviver problemas do passado. O comentário dividiu opiniões entre parte do público, sobretudo pelo fato de Alex nunca ter escondido sua história e frequentemente tratar o tema como parte importante de sua reconstrução pessoal e profissional.



“Alex Pereira é um homem quebrado… imagine o quão mais quebrado ele vai estar depois que eu o derrotar… ele começou como alcoólatra e vai terminar como alcoólatra…”, escreveu o americano.