Atletas estão seguindo em atividade cada vez mais tempo - (Foto: Reprodução)

Atletas estão seguindo em atividade cada vez mais tempo(Foto: Reprodução)

Publicado 02/07/2026 06:00 | Atualizado 02/07/2026 17:49

A longevidade no esporte de alto rendimento deixou de ser exceção para virar tendência. A atual Copa do Mundo, que está sendo disputada na América do Norte, reforça esse cenário ao reunir um recorde de oito atletas com 40 anos ou mais entre os convocados — número superior à soma de todas as edições anteriores do torneio. Nomes como Cristiano Ronaldo, Luka Modri, Manuel Neuer e Edin Deko ajudam a ilustrar uma mudança cada vez mais evidente: a experiência segue ganhando espaço ao lado da performance física.



Para o faixa-preta de Jiu-Jitsu Antônio Assef, que também é médico, o fenômeno é consequência de uma evolução que vai além do treinamento tradicional. Especialista no trabalho com atletas masters e exemplo de longevidade dentro dos tatames, o Dr. Porrada aponta que a medicina preventiva, a recuperação física e a organização dos treinos têm sido determinantes para ampliar a vida útil dos atletas em alto nível.



“Essa Copa do Mundo vem mostrando que o envelhecimento físico e metabólico está ficando mais identificável. Acredito muito na medicina preventiva, na medicina regenerativa, na fisioterapia mais bem esclarecida e na organização dos treinos. É um conjunto de elementos que faz com que os atletas consigam performar mais mesmo com idade avançada”, explicou Antônio Assef. Segundo ele, os jogadores acima dos 40 anos presentes no Mundial não ocupam espaço apenas pelo peso dos seus nomes, mas seguem entregando qualidade, resistência e eficiência dentro de campo.