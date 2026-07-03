Evento reuniu todas as filiais da TFT em um dia repleto de atividades (Foto: Dani Pimenta/RC Media)
O encontro também reuniu nomes importantes do cenário esportivo e institucional, como renomado treinador de MMA Tatá Duarte, o deputado federal Max Lemos, representantes da Enel, da marca de kimono 1 Fight, além de Antônio Assef, Felipe Teixeira, Rafael Carino e Marcelo de Deus (LJJB). evento reforçou a proposta de união entre diferentes projetos e lideranças ligadas ao esporte e ao desenvolvimento social.
Segundo Leandro Oliveira, fundador do CT do Clube da Luta e líder da TFT BJJ, a força do encontro esteve justamente na construção coletiva e nas parcerias que tornaram a iniciativa possível. Ele destacou a participação de nomes como Team Lins, liderada por Igor Lins, o CT Clube da Luta, Diego Caetano, Victor Muralha, Pedro Bombom e Emmanuel, além do apoio de diversos parceiros que contribuíram para o sucesso da ação.
“A importância foi essa fusão, essa união. Saber receber as pessoas e fazer um movimento desse acontecer, tendo também o poder público presente. A ideia é desmistificar a política como uma coisa ruim, e essa é a intenção”, afirmou Leandro.
Além da parte esportiva, a programação buscou fortalecer valores como inclusão, acolhimento e integração entre crianças, atletas e famílias. A proposta da TFT foi utilizar a arte suave e as lutas como ferramentas de aproximação social, criando um ambiente que uniu competição, confraternização e oportunidades para toda a comunidade presente.
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