Evento reuniu todas as filiais da TFT em um dia repleto de atividades - (Foto: Dani Pimenta/RC Media)

Evento reuniu todas as filiais da TFT em um dia repleto de atividades (Foto: Dani Pimenta/RC Media)

Publicado 03/07/2026 07:00 | Atualizado 03/07/2026 17:56

O evento promovido pela TFT BJJ transformou um sítio na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um grande encontro de integração das equipes e projetos da organização. Reunindo gratuitamente todas as filiais, a programação contou com graduação de atletas, desafio kids com medalhas para as crianças, luta inclusiva, lutas casadas valendo cinturões da TFT, além de sorteios, brindes e lanche distribuído aos participantes.



O encontro também reuniu nomes importantes do cenário esportivo e institucional, como renomado treinador de MMA Tatá Duarte, o deputado federal Max Lemos, representantes da Enel, da marca de kimono 1 Fight, além de Antônio Assef, Felipe Teixeira, Rafael Carino e Marcelo de Deus (LJJB). evento reforçou a proposta de união entre diferentes projetos e lideranças ligadas ao esporte e ao desenvolvimento social.