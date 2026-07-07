Luta principal do LFA 238 reúne dois atletas com histórico de alto índice de finalizações - (Foto: Divulgação)

Luta principal do LFA 238 reúne dois atletas com histórico de alto índice de finalizações (Foto: Divulgação)

Publicado 07/07/2026 08:00 | Atualizado 07/07/2026 13:06

Brasília receberá um dos principais confrontos sul-americanos do MMA em 2026. O LFA anunciou o card do LFA 238, marcado para 31 de julho, na Arena Nilson Nelson, tendo como luta principal o brasileiro Herbeth Sousa contra o uruguaio Paulo Portillo.



O confronto reúne dois atletas com histórico de alto índice de finalizações e coloca frente a frente representantes de Brasil e Uruguai em uma luta que pode aproximar o vencedor da disputa pelo cinturão da categoria ou por um contrato com o UFC.

Natural de Brasília, Herbeth Sousa soma 19 vitórias em 21 lutas como profissional. Treze desses triunfos foram conquistados por finalização, marca que faz do faixa-preta de jiu-jítsu um dos principais especialistas no solo entre os pesos-galos do MMA mundial.Do outro lado estará Paulo Portillo. O uruguaio também chega com números expressivos. São 17 vitórias em 21 combates, sendo 11 por finalização."Estamos animados em trazer o LFA de volta a Brasília e lançar o Distrito 1. O Brasil sempre foi um dos mercados mais importantes da história do LFA, e esta luta principal reúne dois dos melhores pesos-galos da América do Sul. Herbeth Sousa é um dos contendores mais experientes do Brasil, enquanto Paulo Portillo construiu a reputação de ser um dos finalizadores mais perigosos da região. Este é o tipo de confronto que pode colocar um atleta rapidamente na disputa pelo cinturão", afirmou Ed Soares.Além da luta principal, o LFA Distrito 1 confirmou o card completo do evento, que contará com forte participação de atletas de Brasília. A edição marca o lançamento da identidade "Distrito", criada pela organização para os eventos realizados em Brasília, cidade que se consolidou como um dos principais polos do MMA brasileiro tanto pela formação de atletas quanto pela realização de grandes competições.O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou a parceria com o Governo do Distrito Federal na realização de mais uma edição do evento e afirmou que o card foi montado para repetir o sucesso de público registrado nas últimas passagens da organização por Brasília."Brasília se tornou uma das principais praças do LFA na América do Sul graças ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esporte do Distrito Federal. Quero agradecer ao secretário Renato Junqueira pela parceria e pela confiança no nosso projeto. O incentivo ao LFA contribui diretamente para o fortalecimento do MMA brasileiro e para a criação de oportunidades para atletas que sonham chegar às maiores organizações do mundo. Montamos um card muito competitivo e acreditamos que o público voltará a lotar a Arena Nilson Nelson".O LFA 238: Distrito 1, apresentado pela Monster Energy, será realizado na sexta-feira, 31 de julho, na Arena Nilson Nelson. O card principal terá transmissão ao vivo pela ESPN para toda a América Latina, incluindo Brasil, México e Caribe, a partir das 21h. Parte das lutas preliminares também será exibida ao vivo pelo canal oficial do LFA no YouTube.Os ingressos para o LFA 238 serão distribuídos por meio de ingresso solidário. Acesse no seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/lfa-238/3453130. Para ter acesso à arquibancada, o público deverá apresentar o ingresso e fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível na bilheteria da ArenaNilson Nelson, no momento da entrada. Os portões serão abertos às 16h30.