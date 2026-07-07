McGregor e Holloway se enfrentam no próximo dia 11 de julho, pelo UFC 329 - (Foto: Reprodução)

McGregor e Holloway se enfrentam no próximo dia 11 de julho, pelo UFC 329(Foto: Reprodução)

Publicado 07/07/2026 15:00 | Atualizado 07/07/2026 17:14

A aguardada volta de Conor McGregor ao UFC está marcada para o próximo dia 11 de julho, quando o irlandês enfrentará Max Holloway na luta principal do UFC 329, em Las Vegas (EUA), durante a tradicional Semana Internacional da Luta. Apesar da proximidade do evento, o havaiano ainda demonstra cautela quanto à confirmação do combate e fez um pedido inusitado ao rival: que simplesmente compareça para lutar.



Em entrevista ao site "MMA Junkie", Holloway deixou claro que ainda existe desconfiança em torno do retorno de McGregor, que não compete desde julho de 2021. O receio do ex-campeão dos penas se explica pelo histórico recente do irlandês, que chegou a ser escalado para enfrentar Michael Chandler no UFC 303, em junho de 2024, mas abandonou o compromisso poucos dias antes do evento por causa de uma lesão.



“O que quer que o leve até o octógono no sábado à noite, continue dizendo isso para si mesmo. Por favor, apenas apareça (para lutar) no sábado à noite. Conor tem o dom da palavra e adora falar. Talvez ele esteja falando para se preparar e se sentir pronto. Apoio isso, 100%. Continue provocando. Mal posso esperar para vê-lo no sábado à noite. Ele diz: ‘Não sou um lutador diferente e blá, blá blá’. As coisas são como são. Continue dizendo a si mesmo o que você precisa dizer. Eu só preciso que ele apareça no dia 11 de julho e entre no octógono. Aí poderemos descobrir se ele está certo ou errado”, declarou.