McGregor e Holloway se enfrentam no próximo dia 11 de julho, pelo UFC 329(Foto: Reprodução)
Em entrevista ao site "MMA Junkie", Holloway deixou claro que ainda existe desconfiança em torno do retorno de McGregor, que não compete desde julho de 2021. O receio do ex-campeão dos penas se explica pelo histórico recente do irlandês, que chegou a ser escalado para enfrentar Michael Chandler no UFC 303, em junho de 2024, mas abandonou o compromisso poucos dias antes do evento por causa de uma lesão.
“O que quer que o leve até o octógono no sábado à noite, continue dizendo isso para si mesmo. Por favor, apenas apareça (para lutar) no sábado à noite. Conor tem o dom da palavra e adora falar. Talvez ele esteja falando para se preparar e se sentir pronto. Apoio isso, 100%. Continue provocando. Mal posso esperar para vê-lo no sábado à noite. Ele diz: ‘Não sou um lutador diferente e blá, blá blá’. As coisas são como são. Continue dizendo a si mesmo o que você precisa dizer. Eu só preciso que ele apareça no dia 11 de julho e entre no octógono. Aí poderemos descobrir se ele está certo ou errado”, declarou.
O favoritismo para a revanche também pesa a favor de Holloway. Mesmo vindo de derrota para Charles do Bronx, o havaiano chega embalado por uma sequência de lutas em alto nível e com ritmo competitivo muito superior ao do adversário. Desde a última apresentação de McGregor, Holloway entrou em ação oito vezes contra integrantes da elite do UFC, fator que ajuda a explicar por que o irlandês aparece como azarão nas principais casas de apostas.
O duelo reedita um confronto realizado em agosto de 2013, quando ambos ainda davam os primeiros passos na organização. Na ocasião, competindo pelos pesos-penas, Conor McGregor venceu Max Holloway por decisão unânime dos juízes. Mais de uma década depois, os dois voltarão a medir forças, desta vez na divisão dos meio-médios, em um dos combates mais aguardados da temporada.
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