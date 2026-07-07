Em alta, Gabi manteve a boa fase no Curitiba Open (Foto: Reprodução)
Na decisão da categoria, Gabi levou a melhor sobre Simone de Abreu, enquanto na disputa do absoluto, a faixa-preta voltou ao tatame para superar Samayra Zaura e fechar o fim de semana com duas medalhas douradas.
Mais do que os resultados, a atleta destacou a mentalidade que leva para cada competição. Mesmo em torneios de diferentes níveis, Gabi afirmou que entra no tatame com a mesma postura de grandes campeonatos, encarando cada luta com intensidade máxima.
"Mesmo que seja Open, eu sempre boto na minha cabeça de lutar como se fosse Mundial, sabe? Independente da competição, independente do nível da competição. Eu sei que as meninas ali do outro lado querem arrancar minha cabeça, então sempre procuro estar focadinha, concentrada, para não dar mole", afirmou.
A campeã também explicou que utiliza as competições deste nível como oportunidade para colocar em prática o trabalho desenvolvido nos treinos: "É a hora de testar as posições que eu venho treinando, a entrega que eu estou tendo no treino, tanto no Jiu-Jitsu quanto na preparação e alimentação. É agora a hora de ver o resultado", completou.
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