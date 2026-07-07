Em alta, Gabi manteve a boa fase no Curitiba Open - (Foto: Reprodução)

Em alta, Gabi manteve a boa fase no Curitiba Open (Foto: Reprodução)

Publicado 07/07/2026 09:00 | Atualizado 07/07/2026 17:13

A maior estrela do Jiu-Jitsu feminino da atualidade voltou a confirmar sua hegemonia nos tatames após alcançar 12 títulos no Mundial há pouco mais de um mês. Gabi Pessanha brilhou no Curitiba BJJ Pro 2026, da CBJJ, no último fim de semana, ao conquistar ouro duplo nas disputas da categoria super-pesado e do absoluto. Além disso, garantiu uma premiação de R$ 7.500 pelo desempenho dominante no evento nacional.



Na decisão da categoria, Gabi levou a melhor sobre Simone de Abreu, enquanto na disputa do absoluto, a faixa-preta voltou ao tatame para superar Samayra Zaura e fechar o fim de semana com duas medalhas douradas.