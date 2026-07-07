Fábrica de Monstro BJJ vêm fazendo um grande trabalho e segue em expansão - (Foto: Reprodução)

Fábrica de Monstro BJJ vêm fazendo um grande trabalho e segue em expansão (Foto: Reprodução)

Publicado 07/07/2026 07:00 | Atualizado 07/07/2026 14:06

A Fábrica de Monstro BJJ promete chegar como uma das protagonistas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo da CBJJD, marcado para os dias 25 e 26 de julho, no CEFAN, Rio de Janeiro. Liderada pelo professor André Gustavo, a equipe já ultrapassou a marca de 150 atletas inscritos e entra na reta final de preparação sonhando com o título geral por equipes, além de uma campanha de destaque nas categorias kids.



Segundo André, os treinamentos foram intensificados nas últimas semanas para que a equipe chegue em alto nível a um dos principais campeonatos da temporada. "Já temos um alto número de inscritos no Brasileiro da CBJJD. A preparação está muito forte e estamos totalmente focados em brigar pelo título geral por equipes, além de surpreender também no kids", destacou o líder do time.