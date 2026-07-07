Fábrica de Monstro BJJ vêm fazendo um grande trabalho e segue em expansão (Foto: Reprodução)
Segundo André, os treinamentos foram intensificados nas últimas semanas para que a equipe chegue em alto nível a um dos principais campeonatos da temporada. "Já temos um alto número de inscritos no Brasileiro da CBJJD. A preparação está muito forte e estamos totalmente focados em brigar pelo título geral por equipes, além de surpreender também no kids", destacou o líder do time.
Fundada em 2017, a equipe vive um dos melhores momentos de sua história e vem se consolidando entre as principais forças do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026. Para André, a evolução é consequência da união entre professores e atletas.
"A equipe melhora a cada ano. Ainda somos uma equipe nova, mas estamos subindo um degrau de cada vez e hoje já brigamos de igual para igual com as grandes equipes. Temos um time de competição muito forte, e isso é fruto do trabalho conjunto desenvolvido por todos", explicou.
Em meio a busca pelo título geral no Brasileiro da CBJJD, o faixa-preta acredita que a experiência dos atletas master pode fazer a diferença na disputa pelo topo do pódio, mas ressalta que a filosofia da Fábrica de Monstro BJJ vai muito além dos resultados.
"Os masters são os nossos cavalos de guerra, mas trabalhamos todas as idades da mesma forma. Queremos formar atletas preparados para a vida, desenvolvendo autoconfiança, disciplina e a importância do trabalho duro desde a infância. O tatame é uma ferramenta de formação humana".
Com matriz em Sepetiba e filiais em Santa Cruz e Praia da Brisa, a Fábrica de Monstro BJJ também projeta um futuro de expansão. "Nosso principal objetivo é continuar crescendo, abrir novas filiais e formar cada vez mais campeões dentro e fora dos tatames. O Brasileiro será mais uma oportunidade de mostrar a força do nosso trabalho e buscar um grande resultado por equipes", concluiu André.
Válido pela quinta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete acirrar as disputas dos ranking, que ao fim da temporada irá premiar os destaques com passagens internacionais, bolsas Mineirinho Atleta Gold Team e mais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.