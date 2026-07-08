43º Kung-Fu Fight será realizado a partir das 16h, no Ginásio Mané Garrincha, na Vila Clementino, São Paulo (Foto: Divulgação)
O desafio pelo cinturão feminino será entre Erika Reis, da Real Fight, de São Paulo, e Andressa Garcia, da Team Sorin, de Santa Catarina. Na sequência, Matheus Vinicius, da CTAP, enfrenta Elisvaldo Cardoso, da Warriors Fighters, na disputa pelo título masculino.
Ao todo, a programação contará com seis lutas semi-profissionais e sete profissionais. O card reúne atletas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe e outros estados, representando equipes de modalidades como Kung-Fu, Sanda, Boxe Chinês e Shuai Jiao.
Promovido pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas (CBAMC), com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, o 43º Kung-Fu Fight será realizado a partir das 16h, no Ginásio Mané Garrincha, na Vila Clementino, com entrada gratuita.
Confira abaixo o card completo do evento:
Lutas profissionais
Disputa de cinturão feminino – até 60 kg: Erika Reis (Real Fight-SP) x Andressa Garcia (Team Sorin-SC)
Disputa de cinturão masculino – até 65 kg: Matheus Vinicius (CTAP-SP) x Elisvaldo Cardoso (Warriors Fighters-SP)
Até 82 kg: Wellington Pinheiro (Poon Wai) x Laercio Rodrigues (Real Fight)
Até 70 kg: Gian Sarturi (Team Sorin) x Glauber de Sá (Liga Garra de Águia-SE)
Até 65 kg: Jeferson Bastos (Garras de Tigre) x Fabio Lopes (Team Lopes)
Até 60 kg: Erick de Carvalho (Team Sorin) x Pablo Henrique (CTAP)
Até 55 kg feminino: Jamilly Pereira (CTAP) x Lourdes Sotelo (Team Sorin)
Lutas semi-profissionais
Até 94 kg: Vinicius Pereira (Fukien) x Jadeilson de Aguiar (Invictus)
Até 82 kg: Paulo Gonçalves (Fukien) x Paolo Henkel (Team Sorin)
Até 76 kg: Rafael Marques (Fukien) x Oatany Ferraz (Top Team Paraná)
Até 70 kg: Matheus Moreira (Território Fight Team) x Fernando Costa (Invictus)
Até 65 kg: Gustavo Gonçalves (Território Fight Team) x Hambram Juliani (Warriors Fighters)
Até 65 kg: Everaldo Amorim (Top Team Paraná) x Marcelo Santiago (Team Lopes)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.