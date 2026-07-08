43º Kung-Fu Fight será realizado a partir das 16h, no Ginásio Mané Garrincha, na Vila Clementino, São Paulo - (Foto: Divulgação)

43º Kung-Fu Fight será realizado a partir das 16h, no Ginásio Mané Garrincha, na Vila Clementino, São Paulo (Foto: Divulgação)

Publicado 08/07/2026 07:00

A 43ª edição do Kung-Fu Fight vai promover duas disputas de cinturão profissional no próximo sábado (11/7), em São Paulo. As lutas pelos títulos das categorias até 60 kg feminino e até 65 kg masculino encerram o card do evento.



O desafio pelo cinturão feminino será entre Erika Reis, da Real Fight, de São Paulo, e Andressa Garcia, da Team Sorin, de Santa Catarina. Na sequência, Matheus Vinicius, da CTAP, enfrenta Elisvaldo Cardoso, da Warriors Fighters, na disputa pelo título masculino.