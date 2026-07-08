Álvaro Arbeloa é o novo técnico do Fulham, da Inglaterra - Divulgação / Fulham FC

Álvaro Arbeloa é o novo técnico do Fulham, da InglaterraDivulgação / Fulham FC

Publicado 08/07/2026 09:09

O ex-treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi nomeado técnico do Fulham, anunciou nesta quarta-feira (8) o clube da Premier League inglesa.

Arbeloa, ex-zagueiro de 43 anos, que fez parte da seleção da Espanha que conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, assinou um contrato de três anos com a equipe londrina.

"O clube tem o prazer de anunciar a nomeação de Álvaro Arbeloa como o novo técnico do Fulham", afirmou o time em um comunicado.

Arbeloa teve uma carreira de grande sucesso como jogador no Real Madrid, conquistando dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, embora tenha obtido menos êxito ao substituir Xabi Alonso como técnico interino em janeiro deste ano.

Conhecedor da Premier League devido ao tempo em que jogou pelo Liverpool, Arbeloa substitui Marco Silva, que deixou o cargo ao final da temporada passada.

Silva levou o Fulham ao 11º lugar na Premier League na temporada passada e agora comanda o Benfica, ocupando a vaga deixada por José Mourinho, que assumiu o Real Madrid, clube pelo qual Arbeloa havia declarado anteriormente que não trabalharia sob o comando do treinador português.

"É uma verdadeira honra para mim iniciar este novo capítulo no Fulham FC, o clube mais antigo de Londres", disse Arbeloa em um comunicado. "Sinto uma grande responsabilidade".

A breve passagem de Arbeloa como técnico interino dos 'merengues' foi marcada por uma eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Rei, diante do Albacete (equipe da segunda divisão), além de várias derrotas dolorosas em LaLiga que frustraram as esperanças de título da equipe.

O Real Madrid também foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final pelo Bayern de Munique, consolidando uma segunda temporada consecutiva sem títulos para o gigante espanhol.