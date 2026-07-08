Mbappé e Dembelé se abraçam em treino da França - Divulgação / França

Mbappé e Dembelé se abraçam em treino da FrançaDivulgação / França

Publicado 08/07/2026 14:00

Rio - O treinador da seleção francesa, Didier Deschamps, abordou a situação de Kylian Mbappé, de 27 anos, destaque da equipe na Copa do Mundo e que foi vítima de racismo da senadora Celeste Amarilla. O artilheiro dos "Le Bleus" vive grande momento dentro dos gramados.

"Kylian está bem mentalmente. Aconteceu algo que eu não quero relembrar. Ele é um cara muito forte na cabeça. Ele está focado no jogo de amanhã, que será difícil porque são dois times de qualidade. Kylian é bom, assim como todo o grupo. Ele está pronto para amanhã", disse.

Depois da eliminação do Paraguai para a França na Copa do Mundo, Celeste Amarilla afirmou, em postagem no X, que Mbappé era um "bruto", que "nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés".

Em seu perfil na mesma rede social, o atacante da seleção francesa afirmou que Amarilla "projeta a pior imagem possível" do Paraguai, após o país demonstrar "paixão e honra" em campanha histórica na Copa do Mundo.

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, a França irá encarar o Marrocos na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.