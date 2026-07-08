Pouco à frente, a França figurou como a principal candidata a levantar o troféu - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Pouco à frente, a França figurou como a principal candidata a levantar o troféuWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 14:22

Conhecido por não ficar "em cima do muro" nas previsões, o supercomputador da Opta aproveitou a pequena pausa da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (8), para atualizar o ranking de favoritos ao título. Segundo as previsões, três dos quatro mais cotados a levantar a taça são europeus. Além disso, o último colocado foi uma surpresa.

Entre as oito seleções remanescentes no Mundial, a máquina evitou ousar e apontou a França como principal candidata, com 27,3% de chances de ficar com a taça. Porém, logo atrás, colocou a Espanha, com 21,3% de favoritismo e boa parte das esperanças voltadas ao jovem Lamine Yamal.

Mesmo com a invencibilidade no torneio e o embalo de Lionel Messi na luta pela artilharia, a Argentina apareceu em terceiro lugar no ranking, com 17,2%. Pouco atrás, a Inglaterra de Harry Kane, um dos principais candidatos à Bola de Ouro, figurou com 16,4%.

Juntas, as quatro últimas dividem praticamente as mesmas chances que os argentinos sozinhos. Em quinto, a algoz do Brasil, Noruega, tem 6,5%. Atrás, em formato de "escadinha", a Suíça tem 3,7% e, Marrocos, 3,6%. Na lanterna, a tão falada geração da Bélgica aparece com apenas 3,5% de favoritismo.

*Sob supervisão de Theo Faria