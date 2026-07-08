Pouco à frente, a França figurou como a principal candidata a levantar o troféuWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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