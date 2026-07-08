Raphinha, que se machucou na fase de grupos, desabafou nas redes sociaisJewel Samad / AFP
Raphinha, que ficou fora desde a terceira rodada da fase de grupos por uma lesão muscular na coxa direita, lamentou a queda precoce: “É uma dor muito grande não termos chegado onde sonhávamos juntos. Não foi como imaginávamos. Faz parte do esporte. Nem sempre o desfecho será o que desejamos, mas o orgulho de representar o país e de lutar até o fim jamais será apagado”.
Apesar de não esconder a tristeza pelo resultado, Rayan se vê mais preparado para o futuro. “Saio com a cabeça erguida, mais forte, mais experiente e com ainda mais vontade de voltar. Isso não é o fim, é só mais um capítulo da caminhada”, escreveu o jogador.
Endrick compartilhou o mesmo sentimento dos companheiros: “Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer. O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias”.
Agora, o Brasil iniciará a preparação para a próxima Copa do Mundo. Os primeiros compromissos serão em setembro, contra a Austrália. Os amistosos estão marcados para os dias 25 e 29, em Townsville e Brisbane, respectivamente.
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