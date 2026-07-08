Prefeito de Nova York falando sobre partida entre Egito e Argentina - Reprodução/X @Politics Global

Prefeito de Nova York falando sobre partida entre Egito e ArgentinaReprodução/X @Politics Global

Publicado 08/07/2026 16:40

Estados Unidos - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, saiu em defesa da seleção do Egito, depois da derrota para a Argentina por 3 a 2, na última terça-feira (7), que acabou eliminando os africanos da Copa do Mundo. O político afirmou que os "Faraós" foram prejudicados pela arbitragem.

Durante o evento de apresentação do programa “Próxima Parada: Ônibus Melhores, Serviço Mais Rápido”, o prefeito fez um paralelo sobre a partida e afirmou que a ação dará mais tempo para conversas com familiares e amigos, inclusive, sobre a Copa do Mundo.

"Ou seja, isso significa concordar com seus amigos que o Egito foi roubado ontem. Acima de tudo, significa devolver tempo aos nova-iorquinos, que não têm o suficiente dele", disse o prefeito.

Nascido na Uganda e filho de indianos, Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, foi eleito no ínicio de 2026. Ele nasceu na África mas se mudou para o Estados Unidos bem cedo, com apenas 7 anos. Ele faz parte do partido democrata, sendo adversário político do presidente atual do país, Donald Trump.

Em relação ao duelo contra a Argentina, o Egito reclamou de um gol de Zico anulado, quando a partida estava 1 a 0 e também de uma irregularidade, antes do gol da vitória dos sul-americanos anotado por Enzo Fernández.

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