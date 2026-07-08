John Stones assistindo apresentação de Ed Sheeran - Reprodução/Instagram @England

John Stones assistindo apresentação de Ed SheeranReprodução/Instagram @England

Publicado 08/07/2026 15:34

Estados Unidos - A música sem sombra de dúvidas tem acompanhado a seleção inglesa na Copa do Mundo. Os jogadores têm comemorado suas vitórias ao som de Wonderwall, canção da consagrada banca britânica Oasis. Mas não é só o rock que embala o English Team na luta pelo bicampeonato. Os atletas receberam Ed Sheeran, ícone do pop, para um show particular e as imagens repercutiram nas redes sociias.

As cenas foram divulgadas nas redes sociais porque a seleção inglesa tem feito uma série com os bastidores da competição. O episódio que envolveu Ed Sheeran foi depois da vitória sobre o México por 3 a 2 nas oitavas de final da competição.

O vídeo casou reboliço nas redes sociais, porque os torcedores repararam nas reações dos atletas ao show. Muitos apontaram uma reação de desânimo por parte dos ingleses. As cenas viralizaram no "X", o antigo Twitter, causando diversas risadas no público.

Confira o vídeo: