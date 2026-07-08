Zlatko Dalic, ex-técnico da Croácia - Foto: AFP

Zlatko Dalic, ex-técnico da CroáciaFoto: AFP

Publicado 08/07/2026 14:52 | Atualizado 08/07/2026 19:15

Croácia - Chegou ao fim a passagem de Zlatko Dalic pelo comando da seleção croata. Nesta quarta-feira (8), a federação local confirmou a renúncia do treinador de 59 anos, que estava no cargo desde 2017. A decisão acontece menos de uma semana após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de 2026, diante de Portugal.



O último compromisso de Dalic à frente da Croácia terminou com derrota por 2 a 1 para os portugueses, pela fase de 16 avos de final. Em comunicado oficial, a entidade exaltou a trajetória do técnico e o classificou como o "maior da história" do país.

Veja o comunicado oficial da Federação Croata de Futebol:

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia.



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

Contratado em 2017, o profissional nascido na Bósnia assumiu o time na reta final das Eliminatórias e garantiu a classificação para a Copa do Mundo da Rússia após superar a repescagem. Na competição, comandou a histórica campanha que levou os croatas à final do Mundial, encerrada com o vice-campeonato após a derrota por 4 a 2 para a França.

Quatro anos mais tarde, no Catar, Dalic voltou a colocar a equipe entre as principais forças do planeta: eliminou o Brasil nas quartas de final e conquistou a medalha de bronze ao superar Marrocos na disputa pelo terceiro lugar.

*Sob a supervisão de Pedro Logato