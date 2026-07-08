Jorge Jesus estava livere desde que deixou o Al-Nassr em maio - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus estava livere desde que deixou o Al-Nassr em maioFayez Nureldine / AFP

Publicado 08/07/2026 10:44

está por detalhes para assinar o contrato que é bem inferior ao seu último trabalho, pelo Al-Nassr, das Arábia Saudita. O jornal português 'A Bola' divulgou detalhes sobre o acordo.

Jorge Jesus será o novo técnico da seleção de Portugal que é bem inferior ao seu último trabalho, pelo Al-Nassr, das Arábia Saudita. O jornal português 'A Bola' divulgou detalhes sobre o acordo.

Quanto Jorge Jesus vai receber



O treinador ex-Flamengo comandará o time até a próxima Copa do Mundo, em 2030. E a previsão é de que receba um salário de até 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões) anuais.



Para realizar o sonho, Jorge Jesus, de 71 anos, aceitou um valor bem menor do que os 12 milhões de euros (R$ 61,7 milhões) que ganhou no Al-Nassr. Ele, até mesmo, recusou ofertas recentes, segundo a publicação.



O que falta para o acerto



Uma das negociações que ainda estão em andamento com a federação portuguesa é em relação à composição da comissão técnica. Até o momento, estão certos: os auxiliares João de Deus e Fábio Jesus, o preparador físico Márcio Sampaio e os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques.

Há conversas ainda para definir quem será o treinador de goleiros e se Ricardo Carvalho seguirá como auxiliar. A permanência de outros nomes que faziam parte da comissão do técnico Roberto Martínez também é discutida.