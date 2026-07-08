Jorge Jesus estava livere desde que deixou o Al-Nassr em maioFayez Nureldine / AFP
Jorge Jesus aceitará redução salarial para assumir seleção de Portugal
Técnico de 71 anos entrará no lugar de Roberto Martínez após eliminação na Copa do Mundo
Quanto Jorge Jesus vai receber
O que falta para o acerto
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Novo camisa 7 atuou na goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1
Na estreia de Hulk, Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso por 6 a 1
Tricolor sai atrás no placar, mas mantém controle e vence sem dificuldades
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Teste será realizado no jogo contra o Bahia, domingo (12), no Maracanã
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