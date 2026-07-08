Jordan Henderson durante aquecimento da seleção inglesaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Na segunda-feira, o jogador da seleção inglesa, de 36 anos, perdeu o equilíbrio enquanto se apoiava em uma placa de publicidade, caiu por cima dela e desabou sobre o braço esquerdo durante as comemorações do time inglês no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Ele foi retirado de campo de maca e levado ao hospital.
"Cirurgia realizada! Agora, vamos nos preparar para o grande jogo de sábado", escreveu o jogador do Brentford no Instagram nesta quarta-feira (8), na legenda de uma foto em que aparece em uma maca de hospital.
"Agradeço a toda a equipe que cuidou de mim no Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente aos três cirurgiões que realizaram a operação", continuou ele.
Jordan Henderson jogou apenas seis minutos nesta Copa do Mundo, na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá, na fase de grupos, no dia 27 de junho.
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