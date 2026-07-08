Jordan Henderson durante aquecimento da seleção inglesa - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jordan Henderson durante aquecimento da seleção inglesaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 16:30

O meio-campista inglês Jordan Henderson passou por uma cirurgia no braço esquerdo após uma queda acidental ao tentar passar por cima de uma placa de publicidade, logo depois da vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo.



Na segunda-feira, o jogador da seleção inglesa, de 36 anos, perdeu o equilíbrio enquanto se apoiava em uma placa de publicidade, caiu por cima dela e desabou sobre o braço esquerdo durante as comemorações do time inglês no Estádio Azteca, na Cidade do México.



Ele foi retirado de campo de maca e levado ao hospital.



Henderson ficará de fora da partida das quartas de final de sábado contra a Noruega, em Miami, assim como do restante do torneio, caso a Inglaterra avance, mas deve permanecer com a delegação, que está concentrada em Kansas City.



"Cirurgia realizada! Agora, vamos nos preparar para o grande jogo de sábado", escreveu o jogador do Brentford no Instagram nesta quarta-feira (8), na legenda de uma foto em que aparece em uma maca de hospital.



"Agradeço a toda a equipe que cuidou de mim no Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente aos três cirurgiões que realizaram a operação", continuou ele.



Jordan Henderson jogou apenas seis minutos nesta Copa do Mundo, na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá, na fase de grupos, no dia 27 de junho.