Rafa Márquez é o novo técnico do México - Alfredo Estrella / AFP

Rafa Márquez é o novo técnico do MéxicoAlfredo Estrella / AFP

Publicado 08/07/2026 16:55

Rio - Rafa Márquez é o novo técnico do México. A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta quarta-feira (8) a efetivação do ex-jogador, que já fazia parte da comissão técnica de Javier Aguirre na Copa do Mundo. O ídolo mexicano vai comandar a seleção no ciclo para o Mundial de 2030.

A Federação Mexicana destacou que a escolha por Rafa Márquez tem como objetivo dar continuidade à filosofia aplicada no último ciclo e continuar com o desenvolvimento do futebol mexicano. Javier Aguirre comandou o México pela terceira vez em Copas do Mundo e se despediu em 2026.

Auxiliar de Javier Aguirre, Rafa Márquez já trabalhou como treinador na base do Real Alcalá, da Espanha, além do time B do Barcelona. A troca no comando com a passagem de bastão de Aguirre para Márquez já estava nos planos, conforme antecipou o próprio treinador.

Rafa Márquez é um dos maiores nomes do futebol mexicano. O ex-zagueiro foi capitão do México em cinco Copas do Mundo. Ele viveu o auge da carreira no Barcelona entre 2003 e 2010, atuando ao lado de craques como Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, Deco, Eto'o, Henry, Puyol, entre outros.