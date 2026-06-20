Casemiro se despediu do Manchester United em maio de 2026Rafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - Casemiro já definiu seu próximo passo na carreira. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Inter Miami chegou a um acordo verbal para contratar o volante brasileiro, que está livre no mercado desde sua saída do Manchester United, em maio.
Com os detalhes burocráticos encaminhados, restam apenas a assinatura do contrato e o anúncio oficial. A expectativa é que o jogador seja integrado ao elenco após o fim de sua participação na Copa do Mundo.
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A transferência também permitirá ao meio-campista realizar um desejo antigo. Na equipe da Flórida, ele atuará ao lado de Lionel Messi e passará a integrar o grupo de atletas que dividiram o vestiário tanto com o argentino quanto com Cristiano Ronaldo.
Casemiro encerrou sua trajetória no Manchester United após quase quatro anos, onde conquistou os títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. Em seu último ano no futebol britânico, o veterano inclusive registrou a sua temporada mais artilheira da carreira, balançando as redes em nove oportunidades antes de dar adeus aos "Red Devils".