Galvão Bueno é narrador do SBT - Divulgação / SBT

Galvão Bueno é narrador do SBTDivulgação / SBT

Publicado 09/07/2026 15:36 | Atualizado 09/07/2026 15:38

Rio - Com o Brasil fora da Copa do Mundo, restou a Galvão Bueno, assim como a todos os torcedores nascidos no país, a acompanhar a competição e assistir outras seleções. O narrador do SBT afirmou que está na torcida pela Noruega, algoz da equipe de Ancelotti, no confronto contra a Inglaterra, neste sábado (10).

"Como a Noruega jogou tão bem contra o Brasil e eliminou o Brasil, eu vou torcer para a Noruega", afirmou a lenda do jornalismo brasileiro em conversa com o "UOL".

Galvão apontou equipes favoritas nos duelos. Ele acredita que a França deverá eliminar o Marrocos e que a Argentina passará pela Suíça. Em relação ao duelo entre Espanha e Bélgica, o narrador entende que a equipe Yamal está um pouco à frente.

Além da eliminação da seleção brasileira, Galvão Bueno também lamentou o adeus colombiano. A equipe sul-americana foi derrotada nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final.