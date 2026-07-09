Galvão Bueno é narrador do SBTDivulgação / SBT
Galvão revela torcida por algoz da Seleção na Copa: 'Jogaram bem'
Duelo acontece neste sábado (10) em Miami
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