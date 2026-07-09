Haaland em ação pela Noruega, na Copa do MundoAFP
O jogador brincou com a situação através de uma publicação nas redes sociais: “Uma coisa para fazer hoje... buscar meu nome no Google”.
One thing to do today… search my name on Google— Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026
A animação especial de Haaland
When you search "Erling Haaland" on Google right now, you may see animated Viking longships rowing across the screen. pic.twitter.com/KS76p7oG1U— Limitless Football (@lmts_football) July 9, 2026
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