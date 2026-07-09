Haaland em ação pela Noruega, na Copa do Mundo - AFP

Haaland em ação pela Noruega, na Copa do MundoAFP

Publicado 09/07/2026 13:25 | Atualizado 09/07/2026 13:35

Um dos destaques da Copa do Mundo, Haaland ganhou uma homenagem do Google nesta quinta-feira (9). As pessoas que pesquisarem pelo nome do atacante da Noruega verão uma animação especial, com personagens vestidos de vikings invadindo a parte inferior da página.

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O jogador brincou com a situação através de uma publicação nas redes sociais: “Uma coisa para fazer hoje... buscar meu nome no Google”.



One thing to do today… search my name on Google — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026 O jogador brincou com a situação através de uma publicação nas redes sociais: “Uma coisa para fazer hoje... buscar meu nome no Google”.

Haaland foi o algoz do Brasil nas oitavas de final. O atacante fez os dois gols da vitória da Noruega por 2 a 1 , que culminou na eliminação da Amarelinha. Ele, inclusive, briga pela artilharia do Mundial. Até aqui, soma sete tentos no torneio - um a menos que Messi, líder isolado no quesito.

A animação especial de Haaland