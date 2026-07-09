Lionel Messi chegou a 21 gols em Copas do Mundo após marcar na vitória da Argentina sobre o EgitoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Lionel Messi ultrapassou Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, e fez questão de procurar o ex-dono do recorde. O alemão revelou que os dois conversaram por telefone e recebeu uma promessa especial do argentino.
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O presente de Messi para Klose

A aproximação aconteceu por intermédio de Lionel Scaloni. O técnico da Argentina atuou ao lado de Klose na Lazio, entre 2011 e 2013. 
"Foi muito emocionante. Claro, nos cruzamos em campo algumas vezes, o que sempre foi agradável e respeitoso. Mas essa ligação foi a primeira vez que conversamos depois de tanto tempo sem jogar. Ele me disse que me enviaria uma camisa autografada", disse Klose em entrevista ao jornal francês L'Équipe.
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Recorde de gols segue aumentando

Messi chegou a 21 gols em Copas do Mundo ao balançar redes mais uma vez, agora contra o Egito. Já Klose encerrou a carreira com 16 e também foi ultrapassado pelo francês Kylian Mbappé, que tem 19 e pode assumir o posto em breve.
Na atual edição do Mundial, o craque argentino balançou as redes oito vezes e marcou em todas as cinco partidas disputadas pela Argentina. Mbappé e Haaland, ambos com sete gols, seguem na disputa pela artilharia do torneio, assim como Kane, com seis.