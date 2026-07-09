Discussão entre Marcelo Courrege e repórter marroquino foi flagrada por outro jornalistaReprodução / X
Um outro correspondente gravou um vídeo do momento. No registro, é possível observar os jornalistas discutindo em francês - o brasileiro sabe falar seis idiomas -, enquanto uma mulher, aparentemente da organização da Fifa, intervém para acalmar os ânimos.
La conférence de presse de Brahim Diaz interrompue par une altercation entre deux membres des médias pic.twitter.com/TyE51kfcxU— JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 8, 2026
No entanto, apesar da confusão, tudo terminou bem. "Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor, mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou", concluiu.
Marrocos encara a França nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.
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