Discussão entre Marcelo Courrege e repórter marroquino foi flagrada por outro jornalistaReprodução / X

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Gabriel Salotti
O repórter Marcelo Courrege, correspondente da TV Globo na Copa do Mundo, se envolveu em uma discussão com um jornalista marroquino durante a coletiva de imprensa do jogador Brahim Díaz, camisa 10 da seleção do Marrocos, na noite desta quarta-feira (8). A confusão interrompeu a entrevista por quase um minuto.

Um outro correspondente gravou um vídeo do momento. No registro, é possível observar os jornalistas discutindo em francês - o brasileiro sabe falar seis idiomas -, enquanto uma mulher, aparentemente da organização da Fifa, intervém para acalmar os ânimos.
Courrege se manifestou nas redes sociais após o ocorrido. Segundo ele, o bate-boca começou após o correspondente africano levantar as mãos para fazer perguntas, deixando o braço na frente da câmera da TV Globo.
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"O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes invadindo a imagem das câmeras. Eu pedi duas vezes pra não levantar tanto e ele começou a gritar comigo. Segurou o meu braço e eu reagi", escreveu.

No entanto, apesar da confusão, tudo terminou bem. "Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor, mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou", concluiu.
Marcelo Courrege é repórter da TV Globo - Reprodução / Instagram
Marcelo Courrege é repórter da TV GloboReprodução / Instagram


Marrocos encara a França nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.
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Discussão entre Marcelo Courrege e repórter marroquino foi flagrada por outro jornalista
Marcelo Courrege é repórter da TV Globo