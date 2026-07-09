Discussão entre Marcelo Courrege e repórter marroquino foi flagrada por outro jornalista - Reprodução / X

Discussão entre Marcelo Courrege e repórter marroquino foi flagrada por outro jornalistaReprodução / X

Publicado 09/07/2026 08:56 | Atualizado 09/07/2026 09:18

O repórter Marcelo Courrege, correspondente da TV Globo na Copa do Mundo, se envolveu em uma discussão com um jornalista marroquino durante a coletiva de imprensa do jogador Brahim Díaz, camisa 10 da seleção do Marrocos, na noite desta quarta-feira (8). A confusão interrompeu a entrevista por quase um minuto.



Um outro correspondente gravou um vídeo do momento. No registro, é possível observar os jornalistas discutindo em francês - o brasileiro sabe falar seis idiomas -, enquanto uma mulher, aparentemente da organização da Fifa, intervém para acalmar os ânimos.

La conférence de presse de Brahim Diaz interrompue par une altercation entre deux membres des médias pic.twitter.com/TyE51kfcxU — JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 8, 2026

Courrege se manifestou nas redes sociais após o ocorrido. Segundo ele, o bate-boca começou após o correspondente africano levantar as mãos para fazer perguntas, deixando o braço na frente da câmera da TV Globo.

"O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes invadindo a imagem das câmeras. Eu pedi duas vezes pra não levantar tanto e ele começou a gritar comigo. Segurou o meu braço e eu reagi", escreveu.



No entanto, apesar da confusão, tudo terminou bem. "Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor, mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou", concluiu.

Marcelo Courrege é repórter da TV Globo Reprodução / Instagram



Marrocos encara a França nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Marrocos encara a França nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.