O ex-zagueiro da seleção norueguesa Dan Eggen, que jogou contra o Brasil na Copa do Mundo 1998, opinou que Erling Haaland está no mesmo nível ou "até acima" de Ronaldo Fenômeno. O ex-defensor analisou os atletas em entrevista ao jornal espanhol 'AS', publicada nesta quinta-feira (9).
"Com certeza. E talvez até acima", disse, comparando o atacante norueguês ao brasileiro. "Independentemente das preferências pessoais, os números falam por si. A regularidade dele como artilheiro é quase incomparável. Ele é o nosso farol, e confiamos nele para seguir adiante. De qualquer forma, temos outros jogadores impressionantes. A Noruega não é só Haaland, embora ele seja o líder e a principal referência."
Eggen marcou Ronaldo na partida entre as seleções no Mundial 1998, que terminou em 2 a 1 para os europeus, na última rodada da fase de grupos. Na avaliação do ex-jogador, esse havia sido o jogo mais importante da história do país, mas a vitória sobre a equipe de Carlo Ancelotti no último domingo (5), pelas oitavas de final da Copa 2026, conquistou o coração de todos os noruegueses.
"Vencer o Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Bebeto e tantas outras estrelas foi algo surpreendente e emocionante. Mas agora podemos dizer que esse novo feito tomou o primeiro lugar no coração dos torcedores. Agora sonhamos alto", destacou.
Após superar a seleção brasileira, a Noruega enfrenta a Inglaterra neste sábado (11), às 18h, no estádio de Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Eggen pregou confiança para o confronto. "Se conseguimos vencer o Brasil, também podemos vencer a Inglaterra."
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