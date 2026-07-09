Jarell Quansah em ação durante treino da Inglaterra, nos Estados UnidosRichard Pelham / Getty Images via AFP
A advertência gerou comparações ao caso de Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos. Ele também levou cartão vermelho por jogo brusco grave, mas acabou liberado e atuou na partida seguinte, na derrota para a Bélgica.
“Jarell Quansah tem suspensão estendida pela Fifa apesar de ter cometido a mesma infração de Balogun por um cartão vermelho”, publicou o ‘The Sun’.
O ‘Daily Mail’ também mostrou revolta: “Jarell Quansah suspenso por dois jogos: Fifa se recusa a mostrar misericórdia para a estrela inglesa depois do vermelho contra o México - apesar de ter cedido à intervenção de Donald Trump”.
Nas quartas de final, a Inglaterra enfrentará a Noruega, sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem vencer passa de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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