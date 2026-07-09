Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir a seleção alemã, que passa por um momento conturbado - AFP

Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir a seleção alemã, que passa por um momento conturbadoAFP

Publicado 09/07/2026 11:41

O comandante poderá receber mais de 7 milhões de euros (R$ 41 milhões) por temporada até o Mundial de 2030, segundo o jornal alemão ‘Bild’. As conversas caminham para um final feliz e o próprio treinador já disse estar preparado para encarar o desafio.

Ele não está à frente de um clube desde que deixou o Liverpool, em 2024 - assumiu o cargo de Chefe Global de Futebol da Red Bull. Antes, passou por Mainz e Borussia Dortmund, da Alemanha.

Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir o time nacional, que passa por um momento conturbado. Além da queda precoce na Copa do Mundo deste ano, a seleção caiu na fase de grupos nas duas edições anteriores, em 2018 e 2022.